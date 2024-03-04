إكسبولينك تطلق أكاديمية التصدير رسميا

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت جمعية المصدرين المصريين ((إكسبولينك)) أكاديمية التصدير على هامش تدشين النسخة الأولى ليوم المصدر المصرى.

وقال محمد قاسم، رئيس الجمعية إن الأكاديمية تعد أول أكاديمية متخصصة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط لدعم القدرات التصديرية لرواد وسيدات الأعمال.

موضوعات“جلاكسو سميثكلاين” تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 ((قطاع الأعمال)) تبحث توفير ((البليت)) محليًا عبر تحالف مصرى إيطالى محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار

أضاف قاسم أن الأكاديمية تم تأسيسها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .

أوضح قاسم أن الأكاديمية تهدف لبناء وتعزيز القدرات التصديرية للخريجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلى والعربى والإفريقى للتمكين من التصدير باحترافية الى الأسواق العالمية.

نوه قاسم إلى تأسيس الجمعية مؤخرا وحدة لدعم السياسات لمساعدة المصدرين ورفع قدراتهم .

وشهد تدشين مبادرة يوم التصدير تكريم عدد من الشركات الرائدة فى التصدير وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لحجم صادراتها عن العام الماضى2023.

وقال قاسم إنه من المقرر أن يتم تنظيم المبادرة بصفة سنوية لدعم كافة المصدرين فى القطاعات الصناعية المختلفة.