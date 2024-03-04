إكسبولينك تطلق أكاديمية التصدير رسميا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت جمعية المصدرين المصريين ((إكسبولينك)) أكاديمية التصدير على هامش تدشين النسخة الأولى ليوم المصدر المصرى.
وقال محمد قاسم، رئيس الجمعية إن الأكاديمية تعد أول أكاديمية متخصصة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط لدعم القدرات التصديرية لرواد وسيدات الأعمال.
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أضاف قاسم أن الأكاديمية تم تأسيسها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى مركز تدريب التجارة الخارجية بدعم مادى أولى من برنامج الأفتياس التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
أوضح قاسم أن الأكاديمية تهدف لبناء وتعزيز القدرات التصديرية للخريجين الجدد، والشركات القائمة على المستوى المحلى والعربى والإفريقى للتمكين من التصدير باحترافية الى الأسواق العالمية.
نوه قاسم إلى تأسيس الجمعية مؤخرا وحدة لدعم السياسات لمساعدة المصدرين ورفع قدراتهم .
وشهد تدشين مبادرة يوم التصدير تكريم عدد من الشركات الرائدة فى التصدير وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لحجم صادراتها عن العام الماضى2023.
وقال قاسم إنه من المقرر أن يتم تنظيم المبادرة بصفة سنوية لدعم كافة المصدرين فى القطاعات الصناعية المختلفة.
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