محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ القاهرة فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي“شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم”، وذلك في حي الأسمرات بالمقطم؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالي الحي والمناطق المجاورة.
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وأكد المحافظ أن سياسات الاستثمار في مصر تهدف لجذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار ، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا المتجر الذي تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذى يعد واحدًا من أهم النماذج التي أقامتها الدولة كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة.
ونوه بأن المتجر يعد نموذجًا مميزًا في قطاع التجارة الداخلية، حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932872
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