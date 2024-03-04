محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ القاهرة فرع أحد السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع الغذائية جملة ونصف جملة وقطاعي“شركة سوبيكو التابعة لمجموعة ماجد الفطيم”، وذلك في حي الأسمرات بالمقطم؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة لأهالي الحي والمناطق المجاورة.

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وأكد المحافظ أن سياسات الاستثمار في مصر تهدف لجذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار ، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار إلى أن هذا المتجر الذي تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذى يعد واحدًا من أهم النماذج التي أقامتها الدولة كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة.

ونوه بأن المتجر يعد نموذجًا مميزًا في قطاع التجارة الداخلية، حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.

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