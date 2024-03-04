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شحنات تسلا في الصين تهبط إلى أدنى مستوى في 14 شهراً

3/4/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت شحنات شركة“تسلا” من مصنعها في شنغهاي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط هدوء مبيعات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وتجدد منافسة الأسعار في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

شحنت شركة صناعة السيارات الأميركية 60,365 سيارة من مصنعها في الصين في فبراير، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة يوم الإثنين عن جمعية سيارات الركاب في الصين، وهو أدنى رقم تسجله منذ ديسمبر 2022، بانخفاض 16% تقريباً على أساس شهري. بينما كان التراجع أوسع على أساس سنوي حيث بلغ 19%.

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تُعتبر مبيعات السيارات في الصين أبطأ بشكل عام خلال فترة السنة القمرية الجديدة، عندما يأخذ ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد إجازة من العمل ويسافرون إلى ديارهم لزيارة العائلة والأصدقاء.

كما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، يتباطأ النمو في سوق السيارات الكهربائية في الصين بشكل عام. حيث يُتوقع أن تزيد شحنات سيارات الطاقة الجديدة إلى التجار بنسبة 25% إلى 11 مليون وحدة هذا العام، حسبما ذكرت جمعية سيارات الركاب. على الرغم من ارتفاع عدد الشحنات، إلا أنه يُعد تباطؤاً في النمو من 36% في عام 2023 و96% في عام 2022.

تراجعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، بنسبة 9% الشهر الماضي مقارنةً بفبراير 2023 إلى 450 ألف سيارة، وفقاً لأحدث تقديرات الجمعية. حيث أشارت الجمعية إلى تخفيضات الشركات الكبرى المصنعة للأسعار، ربما دفعت المستهلكين إلى التراجع عن الشراء على أمل انخفاض الأسعار أكثر.

طرحت“تسلا” عدداً من الحوافز لتعزيز المبيعات في الصين، حيث تتعرض لضغوط متزايدة من الشركات المحلية المنافسة مثل شركة“بي واي دي” (BYD). أشارت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية الأسبوع الماضي، إلى أن العملاء الذين يقدمون طلبات لشراء سيارة سيدان من طراز“3” ذات دفع خلفي أو سيارة رياضية من طراز“واي” (Y) المتوفرة للتسليم بحلول نهاية مارس، يمكنهم الحصول على دعم تأمين يصل إلى 8 آلاف يوان (1,110دولار).

كما أنها تقدم خطط تمويل تفضيلية وخصومات على بعض ألوان الطلاء الاختيارية.

ليست“تسلا” شركة السيارات الوحيدة التي تواجه صعوبات. حيث بلغت مبيعات سيارات“بي واي دي” في فبراير 122,311 سيارة مقابل 193,655 في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بانخفاض 37%.

المصدر:

MENAFN04032024000202011048ID1107932871

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