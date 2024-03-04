جيت بلو وسبيريت إيرلاينز تلغيان اتفاقية اندماج بقيمة 3.8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ألغت“جيت بلو إيروايز” و”سبيريت إيلاينز” اتفاقية اندماجهما بعد أكثر من شهر من حظر قاض فيدرالي للصفقة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار بسبب مخاوف احتكارية.
وفي يناير، منع قاض فيدرالي محاولة الاندماج بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لمنع الصفقة في العام الماضي بدعوى أن عملية الاستحواذ ستخنق المنافسة في صناعة الطيران ، وتقضي على“سبيريت” باعتبارها بديل اقتصادي للمسافرين المهتمين باعتبارات السعر.
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واستأنفت كل من“جيت بلو” و”سيبريت” قرار القاضي بعد يومين من صدوره، لكن“جيت بلو” أشارت إلى أن الاستئناف كان مطلوبًا بموجب شروط اتفاقية الاندماج.
وذكر“تيد كريستي” المدير التنفيذي لـ“سبيريت”: لقد توصلنا إلى أن العقبات التنظيمية الحالية لن تسمح لنا بإتمام هذه الصفقة في الوقت المناسب بموجب اتفاقية الاندماج.\
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932870
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