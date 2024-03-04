جيت بلو وسبيريت إيرلاينز تلغيان اتفاقية اندماج بقيمة 3.8 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت“جيت بلو إيروايز” و”سبيريت إيلاينز” اتفاقية اندماجهما بعد أكثر من شهر من حظر قاض فيدرالي للصفقة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار بسبب مخاوف احتكارية.

وفي يناير، منع قاض فيدرالي محاولة الاندماج بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لمنع الصفقة في العام الماضي بدعوى أن عملية الاستحواذ ستخنق المنافسة في صناعة الطيران ، وتقضي على“سبيريت” باعتبارها بديل اقتصادي للمسافرين المهتمين باعتبارات السعر.

موضوعاتتباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا “إيه تى آند تى” الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة

واستأنفت كل من“جيت بلو” و”سيبريت” قرار القاضي بعد يومين من صدوره، لكن“جيت بلو” أشارت إلى أن الاستئناف كان مطلوبًا بموجب شروط اتفاقية الاندماج.

وذكر“تيد كريستي” المدير التنفيذي لـ“سبيريت”: لقد توصلنا إلى أن العقبات التنظيمية الحالية لن تسمح لنا بإتمام هذه الصفقة في الوقت المناسب بموجب اتفاقية الاندماج.\

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