إنتاج الخام الأمريكي يحقق مستوى قياسيًا في ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسجيل إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيًا خلال شهر ديسمبر، رغم انخفاض المعدل اليومي.

وبحسب بيانات نُشرت على الموقع الرسمي، ارتفع حجم الإنتاج الشهري إلى 412.8 مليون برميل في ديسمبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، خلال السلسلة الزمنية التي تعود إلى يناير 1920.

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بينما تراجع معدل الإنتاج اليومي في الولايات المتحدة إلى 13.315 مليون برميل خلال شهر ديسمبر، من 13.319 مليون برميل يوميًا، لكنه يعتبر مرتفعًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي.

وبالنسبة للعام بأكمله، ارتفع الإنتاج إلى 4.721 مليار برميل في عام 2023، ارتفاعًا من 4.347 مليارًا في عام 2022، وتضاعف الإنتاج منذ عام 2012 (2.388 مليار برميل).

وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليون قدم مكعبة في ديسمبر من 3.107 تريليون قدم مكعبة في العام السابق، وعلى مدار عام 2023، وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 37.9 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يعد مثلي إنتاج عام 2006 تقريبًا.

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