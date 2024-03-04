إنتاج الخام الأمريكي يحقق مستوى قياسيًا في ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسجيل إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيًا خلال شهر ديسمبر، رغم انخفاض المعدل اليومي.
وبحسب بيانات نُشرت على الموقع الرسمي، ارتفع حجم الإنتاج الشهري إلى 412.8 مليون برميل في ديسمبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، خلال السلسلة الزمنية التي تعود إلى يناير 1920.
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بينما تراجع معدل الإنتاج اليومي في الولايات المتحدة إلى 13.315 مليون برميل خلال شهر ديسمبر، من 13.319 مليون برميل يوميًا، لكنه يعتبر مرتفعًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي.
وبالنسبة للعام بأكمله، ارتفع الإنتاج إلى 4.721 مليار برميل في عام 2023، ارتفاعًا من 4.347 مليارًا في عام 2022، وتضاعف الإنتاج منذ عام 2012 (2.388 مليار برميل).
وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليون قدم مكعبة في ديسمبر من 3.107 تريليون قدم مكعبة في العام السابق، وعلى مدار عام 2023، وصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 37.9 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يعد مثلي إنتاج عام 2006 تقريبًا.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932869
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