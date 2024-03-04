استطلاع لـ((إى إف چى القابضة)) يرجح تصدر أداء السوق السعودى لأسواق المنطقة

MENAFN - Al-Borsa News) أجرت شركة إى إف چى القابضة استطلاع رأى مباشر، ضمن فعاليات الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثمارى ‹‹EFG Hermes One-on-One››، المقام فى إمارة دبى بدولة الإمارات، تحت عنوان استكشاف الفرص الكامنة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

أظهر الاستطلاع الذى تجريه الشركة فى كل نسخة من مؤتمرها، توقعات توضح بشكل كبير ملامح مستقبل الاقتصاد العالمى فى الشهور المقبلة.

وتوقع نحو 44% من الحضور، أن يحقق سوق الأسهم السعودى أفضل أداء مقوم بالدولار الأمريكى بين كافة أسواق الشرق الأوسط، فى مقابل ترجيح ربع المشاركين تصدر مؤشر EGX30 مقوم بالدولار أداء أسواق المنطقة بنهاية عام 2024.

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فيما يرى نحو 44% من الحضور أن الفيدرالى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، خلال العام الجارى، بينما أجمع مديرو مئات المليارات من الدولارات من الحاضرين، بواقع 62% على أن قيمة استثماراتهم بنهاية العام الجارى ستتجاوز المعدلات المحققة بالعام الماضى.

فيما انقسمت آراء الخبراء حول ترجيح أى مؤشر من مؤشرات أسواق الأسهم العالمية“مؤشر إم إس أى للأسواق الناشئة” أم“إس أند بى 500 الأمريكى” أم“نيكى اليابانى” أم“مؤشر منطقة اليورو”، سيشهد أقوى أداء حال تقييمها بالدولار بعام 2024، حيث اختار 44% من الخبراء مؤشر S&P500 الأمريكى، فيما ذكر 39% من الخبراء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

كما تباينت الآراء حول اختيار أكثر ما يؤرق المستثمرين فى الوقت الحالى، حيث اختار 28% من الخبراء أسواق العملات والأوراق المالية، بينما أكد 25% من حاضرى مؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› أن كافة القضايا الاقتصادية لا تؤثر بقدرتهم على النوم من عدمه تمامًا، فيما اختار 16% مشاكل أخرى غير مذكورة بالاستطلاع، و14% أخرون أكدوا أن انخفاض المبيعات أكبر مشاكلهم.

ورجح 48% من حاضرى المؤتمر متوسط ​​أسعار النفط فى عام 2024 أعلى من سعر 80 دولار للبرميل، بعد أن حقق 79 دولارًا منذ بداية العام الجارى، مقابل توقع 27% آخرين أن تتراوح الأسعار بين 80-100 دولار للبرميل.

فيما ذكر 51% من الخبراء أن أسعار العقارات ستستمر فى النمو خلال العام الجارى، مع ترجيح 27% من الخبراء أن تنخفض الأسعار فى الفترة ذاتها.

واستبعد 63% من الخبراء أن تحقق الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة فى السعودية أداء أفضل من أداء مؤشرات السوق خلال العام الجارى، بعد أن حققت أداء أقل من المتوقع بالسنوات الخمس الماضية، بمعدل 51% مقابل 89% للشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما انقسمت آراء أغلب المشاركين فى اختيار القطاع الاقتصادى الذى ستكون له الريادة فى عام 2024، بنسبة 27% لكل من الرعاية الصحية ونفس النسبة لقطاع العقارات، مقابل 24% للبنوك و6% لقطاع الخدمات والمرافق، و6% لقطاع الاتصالات و4% لقطاع البتروكيماويات.

كما انتقى 34% من الخبراء 7 أسهم بعينها فى إجابة على سؤال“أى أصل تفضل شرائه والاحتفاظ به حتى نهاية العام؟” وهم كل من مايكروسوفت، أمازون، ميتا، أبل، وإنفيديا، وتسلا.

جاء ذلك مقابل اختيار 33% من المشاركين للسوق السعودى، وفضل 20% خيار الاحتفاظ بوديعة لأجل عام بالدولار الأمريكى.