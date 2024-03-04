تكرير النفط في الصين يسجل مستوى قياسيًا في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة، إن متوسط معالجة المصافي للنفط الخام في الصين بلغ 14.8 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع نمو الاقتصاد وقدرة التكرير بعد تخلي البلاد عن قيود جائحة كوفيد-19.

وأوضح التقرير المنشور الإثنين، أن ذلك نتيجة خطة دعم قدرات المصافي في الصين مع منشآت البتروكيماويات، مما أدى إلى زيادة إنتاج المواد الأولية البتروكيماوية مثل النفتا والغازات البترولية المسالة، والتي تشمل البروبان والبيوتان.

موضوعاتتباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا “إيه تى آند تى” الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة

ووفقاً للصحافة التجارية، تخطط الشركات الصينية لإضافة المزيد من الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك مجمع“يولونغ” للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 400 ألف برميل يومياً، والذي كان من المفترض افتتاحه في عام 2024، ولكن تم التأجيل إلى عام 2025.

وأضافت الإدارة، أن قطاع البتروكيماويات المتنامي في الصين جعلها واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، ونتيجة لهذا فإن شركات صناعة البتروكيماويات تحتاج إلى زيادة كمية النفتا وغاز البترول المسال المنتجة من المصافي، حتى مع استمرار الصين في استيرادها.

وزادت الصين من قدرة مصافيها أكثر من أي دولة أخرى في السنوات الأخيرة، لتلبية الاحتياجات المحلية من وقود النقل، بالإضافة لإنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة البتروكيماويات

المصدر: