تكرير النفط في الصين يسجل مستوى قياسيًا في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة، إن متوسط معالجة المصافي للنفط الخام في الصين بلغ 14.8 مليون برميل يوميًا خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع نمو الاقتصاد وقدرة التكرير بعد تخلي البلاد عن قيود جائحة كوفيد-19.
وأوضح التقرير المنشور الإثنين، أن ذلك نتيجة خطة دعم قدرات المصافي في الصين مع منشآت البتروكيماويات، مما أدى إلى زيادة إنتاج المواد الأولية البتروكيماوية مثل النفتا والغازات البترولية المسالة، والتي تشمل البروبان والبيوتان.
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ووفقاً للصحافة التجارية، تخطط الشركات الصينية لإضافة المزيد من الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك مجمع“يولونغ” للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 400 ألف برميل يومياً، والذي كان من المفترض افتتاحه في عام 2024، ولكن تم التأجيل إلى عام 2025.
وأضافت الإدارة، أن قطاع البتروكيماويات المتنامي في الصين جعلها واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، ونتيجة لهذا فإن شركات صناعة البتروكيماويات تحتاج إلى زيادة كمية النفتا وغاز البترول المسال المنتجة من المصافي، حتى مع استمرار الصين في استيرادها.
وزادت الصين من قدرة مصافيها أكثر من أي دولة أخرى في السنوات الأخيرة، لتلبية الاحتياجات المحلية من وقود النقل، بالإضافة لإنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة البتروكيماويات
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932867
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