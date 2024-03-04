إي إف جي هيرميس تؤسس صندوقاً بـ300 مليون دولار للاستثمار بالتعليم في الخليج

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“إي إف جي هيرميس” إطلاق صندوق جديد يستهدف جمع 300 مليون دولار، لإقامة مشروعات تعليمية في دول الخليج العربي، مع التركيز على السوق السعودية، بحسب كريم موسى الرئيس التنفيذي المشارك للشركة.

موسى أوضح في مقابلة مع“الشرق”، على هامش المؤتمر السنوي الاستثماري لـ”إي إف جي هيرميس” المنعقد في دبي، أن الشركة تتطلع للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السعودية التي تمثل ثاني أكبر سوق تعليمية بالمنطقة، خاصة في ضوء“رؤية 2030′′، التي تستهدف مضاعفة عدد طلاب قطاع التعليم الخاص إلى مليوني طالب من مليون طالب فقط حالياً.

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وأشار إلى أن حجم سوق التعليم في السعودية يبلغ 6.5 مليون طالب، 85% منهم في القطاع الحكومي، بينما يستحوذ التعليم الخاص على النسبة المتبقية، أي نحو مليون طالب يتوزعون على 8 آلاف مدرسة. مضيفاً أن حصة 10% فقط من سوق التعليم الخاص في المملكة تستحوذ عليها أكبر 4 شركات تعليمية، ما يعني أن هناك مساحة واسعة للاستثمار في القطاع.

وأفاد موسى أن الجدول الزمني لإتمام المشروعات التعليمة المخطط لها في السعودية والإمارات والبحرين تتراوح بين 5 و7 سنوات، مشيراً إلى أن العمل يعتمد على نماذج مختلفة؛ إما بإنشاء مدارس جديدة أو شراء مدارس قائمة أو إداراتها فقط، فضلاً عن الاستثمار في تكنولوجيا التعليم.

كما أعلن أن“إي إف جي” تعتزم نقل تجربة كتاب“سلاح التلميذ” الورقي والإلكتروني إلى السعودية من مصر، التي يبلغ حجم مبيعاته فيها 40 مليون نسخة سنوياً، فيما تمتلك المجموعة 23 أصلاً تعليمياً في مصر. متوقعاً تحقيق إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه في السنة الدراسية الحالية، منها نحو مليار جنيه أرباحاً قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.

وألقى الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة الضوء على نشاط“فورتكس إنرجي” التي تدير حالياً أصولاً بقيمة 400 مليون دولار، مفصحاً أن“إي إف جي” رصدت هذا العام 200 مليون دولار استثمارات مباشرة، تركز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

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