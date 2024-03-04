إي إف جي هيرميس تؤسس صندوقاً بـ300 مليون دولار للاستثمار بالتعليم في الخليج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم“إي إف جي هيرميس” إطلاق صندوق جديد يستهدف جمع 300 مليون دولار، لإقامة مشروعات تعليمية في دول الخليج العربي، مع التركيز على السوق السعودية، بحسب كريم موسى الرئيس التنفيذي المشارك للشركة.
موسى أوضح في مقابلة مع“الشرق”، على هامش المؤتمر السنوي الاستثماري لـ”إي إف جي هيرميس” المنعقد في دبي، أن الشركة تتطلع للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السعودية التي تمثل ثاني أكبر سوق تعليمية بالمنطقة، خاصة في ضوء“رؤية 2030′′، التي تستهدف مضاعفة عدد طلاب قطاع التعليم الخاص إلى مليوني طالب من مليون طالب فقط حالياً.
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وأشار إلى أن حجم سوق التعليم في السعودية يبلغ 6.5 مليون طالب، 85% منهم في القطاع الحكومي، بينما يستحوذ التعليم الخاص على النسبة المتبقية، أي نحو مليون طالب يتوزعون على 8 آلاف مدرسة. مضيفاً أن حصة 10% فقط من سوق التعليم الخاص في المملكة تستحوذ عليها أكبر 4 شركات تعليمية، ما يعني أن هناك مساحة واسعة للاستثمار في القطاع.
وأفاد موسى أن الجدول الزمني لإتمام المشروعات التعليمة المخطط لها في السعودية والإمارات والبحرين تتراوح بين 5 و7 سنوات، مشيراً إلى أن العمل يعتمد على نماذج مختلفة؛ إما بإنشاء مدارس جديدة أو شراء مدارس قائمة أو إداراتها فقط، فضلاً عن الاستثمار في تكنولوجيا التعليم.
كما أعلن أن“إي إف جي” تعتزم نقل تجربة كتاب“سلاح التلميذ” الورقي والإلكتروني إلى السعودية من مصر، التي يبلغ حجم مبيعاته فيها 40 مليون نسخة سنوياً، فيما تمتلك المجموعة 23 أصلاً تعليمياً في مصر. متوقعاً تحقيق إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه في السنة الدراسية الحالية، منها نحو مليار جنيه أرباحاً قبل الضرائب والفوائد والإهلاك.
وألقى الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة الضوء على نشاط“فورتكس إنرجي” التي تدير حالياً أصولاً بقيمة 400 مليون دولار، مفصحاً أن“إي إف جي” رصدت هذا العام 200 مليون دولار استثمارات مباشرة، تركز على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932866
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