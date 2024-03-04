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أرخص سيارة فى مصر تعرف عليها

3/4/2024 2:30:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يبحث عدد غير قليل من الراغبين فى شراء سيارات ((زيرو)) عن أسعار منخفضة وفقا لقدراتهم المالية، وذلك خاصة بعد الزيادات الجنونية التى ألمت بالسوق خلال الفترة الحالية.

ورصدت ((البورصة))، أن ((سوزوكى إسبريسو )) لا تزال الأقل بين كافة الفئات المطروحة وفقا للأسعار الرسمية للوكلاء، حيث سجل سعر الفئة ((المانيوال)) نحو 500 ألف جنيه، بينما سعر الفئة ((الأوتوماتيك)) نحو 600 ألف جنيه.

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وتنتمى السيارة ((سوزوكى إسبريسو)) لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، ومزودة بمحرك ثلاثى الاسطوانات، سعة 1000 سى سى، ينتج قوة 67 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم، كما يبغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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