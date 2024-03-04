أرخص سيارة فى مصر تعرف عليها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يبحث عدد غير قليل من الراغبين فى شراء سيارات ((زيرو)) عن أسعار منخفضة وفقا لقدراتهم المالية، وذلك خاصة بعد الزيادات الجنونية التى ألمت بالسوق خلال الفترة الحالية.
ورصدت ((البورصة))، أن ((سوزوكى إسبريسو )) لا تزال الأقل بين كافة الفئات المطروحة وفقا للأسعار الرسمية للوكلاء، حيث سجل سعر الفئة ((المانيوال)) نحو 500 ألف جنيه، بينما سعر الفئة ((الأوتوماتيك)) نحو 600 ألف جنيه.
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وتنتمى السيارة ((سوزوكى إسبريسو)) لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، ومزودة بمحرك ثلاثى الاسطوانات، سعة 1000 سى سى، ينتج قوة 67 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.
وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم، كما يبغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.
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