المعهد المصرفى: استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لـ”المعهد المصرفي المصري“، إن استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية يدعم بيئة العمل، ويحرص المعهد على تطبيق آليات مبتكرة لدعم المواهب في بيئة عبر الأسس المنهجية السليمة.

وأضاف نصير خلال مؤتمر تحت عنوان” مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات“، أنه يجب الاستفادة من مهارات العنصر البشرى مع استغلال التطور التكنولوجى لتحقيق طفرة فى مستوى العاملين داخل القطاع المصرفى المصرى.

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وناقش المؤتمر كيفية تحقيق التوازن بين تطوير مهارات العنصر البشرى ودعم المواهب الشابة من ناحية واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز قدراتهم داخل سوق العمل من ناحية أخرى، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.

شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.

وتناول المؤتمر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة الموارد البشرية والتدريب، وكيفية تعزيز التناغم والتنسيق بين التكنولوجيا والعنصر البشري لدعم الإنتاجية والربحية.

واستعرض أحدث استراتيجيات تدريب وتطوير مهارات العاملين وأبرز الآليات المبتكرة لتنمية المواهب والكوادر.

ويأتى تطوير رأس المال البشرى يأتى على رأس أولويات المعهد، كما يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال التدريب المصرفى، والمهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم المعهد خدمات التقييم بالتعاون مع شركاء دوليين فى هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم للتعيين، الترقية أو التطوير.