المعهد المصرفى: استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لـ”المعهد المصرفي المصري“، إن استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية يدعم بيئة العمل، ويحرص المعهد على تطبيق آليات مبتكرة لدعم المواهب في بيئة عبر الأسس المنهجية السليمة.
وأضاف نصير خلال مؤتمر تحت عنوان” مستقبل العمل: إضفاء الطابع الإنساني على العصر الرقمي من خلال التعلم المستمر والارتقاء بالمهارات“، أنه يجب الاستفادة من مهارات العنصر البشرى مع استغلال التطور التكنولوجى لتحقيق طفرة فى مستوى العاملين داخل القطاع المصرفى المصرى.
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وناقش المؤتمر كيفية تحقيق التوازن بين تطوير مهارات العنصر البشرى ودعم المواهب الشابة من ناحية واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز قدراتهم داخل سوق العمل من ناحية أخرى، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم.
شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية للوصول إلى حزمة من التوصيات القابلة للتطبيق لتطوير وتحسين بيئة العمل، كما قدم المؤتمر فرصة فريدة للمشاركين لتعزيز أطر التعاون وتبادل الأفكار والآراء مع قادة وممثلي إدارات الموارد البشرية والتدريب بالعديد من المؤسسات المصرفية والمالية.
وتناول المؤتمر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة الموارد البشرية والتدريب، وكيفية تعزيز التناغم والتنسيق بين التكنولوجيا والعنصر البشري لدعم الإنتاجية والربحية.
واستعرض أحدث استراتيجيات تدريب وتطوير مهارات العاملين وأبرز الآليات المبتكرة لتنمية المواهب والكوادر.
ويأتى تطوير رأس المال البشرى يأتى على رأس أولويات المعهد، كما يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال التدريب المصرفى، والمهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويقدم المعهد خدمات التقييم بالتعاون مع شركاء دوليين فى هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم للتعيين، الترقية أو التطوير.
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