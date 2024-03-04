ارتفاع انتاج الذهب في موريتانيا بنسبة 15 %

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ذهب موريتانيا أنها حققت مستوى إنتاج قياسي من الذهب خلال العام الماضي وصل إلى 620793 أوقية، وهو ما يعني زيادة 15% مقارنة مع عام 2022.

وقالت الشركة الكندية العاملة في منطقة الشامي شمال موريتانيا في بيان لها اليوم إنه تم استكمال المحطة الشمسية في نهاية 2023، وسيسمح تشغيلها بكامل قدرتها بتوفير طاقة كهربائية ثابتة، ما يزيد إنتاج الطاقة المتجددة في تازيازت إلى نسبة 5.22%، مع مردودية خمس سنوات على الأقل.

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وأكدت أنه من المنتظر أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 18% لكل 50 ألف طن تقريبا من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة نشاط المنجم، ما يساوي اقتصاد 17 مليون لتر تقريبا من الوقود الثقيل في السنة.

وأشارت إلى أنه في سنة 2024، ستتركز برامج التنقيب في موريتانيا على مواصلة الحفر في تازيازت وتتوقع كينروس غولد إنتاجا ثابتا في 2024، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.2 مليون أوقية مكافئ ذهب تقريبا، تأتي 610000 أوقية منها، أي 29%، من تازيازت.

وقالت الشركة إنه فمنذ شراء منجم تازيازت في 2010، استثمرت كينروس أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، في شكل نفقات من رأس المال في البلد ودفعت أكثر من 2.1 مليار دولار من الإتاوات والضرائب والرسوم للحكومة.

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