ارتفاع انتاج الذهب في موريتانيا بنسبة 15 %

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ذهب موريتانيا أنها حققت مستوى إنتاج قياسي من الذهب خلال العام الماضي وصل إلى 620793 أوقية، وهو ما يعني زيادة 15% مقارنة مع عام 2022.
وقالت الشركة الكندية العاملة في منطقة الشامي شمال موريتانيا في بيان لها اليوم إنه تم استكمال المحطة الشمسية في نهاية 2023، وسيسمح تشغيلها بكامل قدرتها بتوفير طاقة كهربائية ثابتة، ما يزيد إنتاج الطاقة المتجددة في تازيازت إلى نسبة 5.22%، مع مردودية خمس سنوات على الأقل.
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وأكدت أنه من المنتظر أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 18% لكل 50 ألف طن تقريبا من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة نشاط المنجم، ما يساوي اقتصاد 17 مليون لتر تقريبا من الوقود الثقيل في السنة.
وأشارت إلى أنه في سنة 2024، ستتركز برامج التنقيب في موريتانيا على مواصلة الحفر في تازيازت وتتوقع كينروس غولد إنتاجا ثابتا في 2024، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 1.2 مليون أوقية مكافئ ذهب تقريبا، تأتي 610000 أوقية منها، أي 29%، من تازيازت.
وقالت الشركة إنه فمنذ شراء منجم تازيازت في 2010، استثمرت كينروس أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، في شكل نفقات من رأس المال في البلد ودفعت أكثر من 2.1 مليار دولار من الإتاوات والضرائب والرسوم للحكومة.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932863
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