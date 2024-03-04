((قطاع الأعمال)) تبحث توفير ((البليت)) محليًا عبر تحالف مصرى إيطالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس أحمد قناوى ممثل التحالف المصرى الإيطالى الذى يضم كلا من شركة دانيللى الإيطالية، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود فى مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادى، وتدشين خطوط إنتاج البليت اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذى يتم استيراده من الخارج.
بحسب بيان رسمى، يأتى ذلك فى إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والاستمرار فى دعمه ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.
موضوعات متعلقة
“جلاكسو سميثكلاين” تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار “إكسبولينك” تطلق أكاديمية التصدير رسميا
كما استعرض عصمت مع التحالف خطة العمل والعرض الذى تقدم به الأخير لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصرى من خام الحديد والذى يتواجد فى أسوان باحتياطى يصل إلى 185 مليون طن، وفى منطقة الواحات باحتياطى يبلغ نحو 155 مليون طن، وفى منطقة القصير يبلغ الاحتياطى نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.
وأعلن مجلس الوزراء منذ أيام، دراسته لمقترح من الشركة الإيطالية المتخصصة فى صناعة الصلب“دانيللى” بشأن إنشاء مجمع صناعى متكامل لصناعة الحديد والصلب المتطور فى مصر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، على أن تجذب تلك الاستثمارات ضخ سيولة أخرى بقطاع الهيدروجين الأخضر بهدف التصنيع النظيف.
وشملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التى تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها فى إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التى أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التى تواجهها الصناعة فى توفير الخردة والارتفاع المستمر فى أسعارها، بما يؤثر فى اقتصاديات تشغيل المصانع التى تستخدم الخردة فى صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير فى إطار الجمهورية الجديدة التى من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
أكد الدكتور عصمت ترحيبه بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفى ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التى تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة.
لفت إلى أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتى فى هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية فى شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
شدد على أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك فى استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع فى إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
MENAFN04032024000202011048ID1107932862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.