((قطاع الأعمال)) تبحث توفير ((البليت)) محليًا عبر تحالف مصرى إيطالى

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مع المهندس أحمد قناوى ممثل التحالف المصرى الإيطالى الذى يضم كلا من شركة دانيللى الإيطالية، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود فى مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادى، وتدشين خطوط إنتاج البليت اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذى يتم استيراده من الخارج.

بحسب بيان رسمى، يأتى ذلك فى إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والاستمرار فى دعمه ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.

موضوعات“جلاكسو سميثكلاين” تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023 محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات لخلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار “إكسبولينك” تطلق أكاديمية التصدير رسميا

كما استعرض عصمت مع التحالف خطة العمل والعرض الذى تقدم به الأخير لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصرى من خام الحديد والذى يتواجد فى أسوان باحتياطى يصل إلى 185 مليون طن، وفى منطقة الواحات باحتياطى يبلغ نحو 155 مليون طن، وفى منطقة القصير يبلغ الاحتياطى نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.

وأعلن مجلس الوزراء منذ أيام، دراسته لمقترح من الشركة الإيطالية المتخصصة فى صناعة الصلب“دانيللى” بشأن إنشاء مجمع صناعى متكامل لصناعة الحديد والصلب المتطور فى مصر بإجمالى استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، على أن تجذب تلك الاستثمارات ضخ سيولة أخرى بقطاع الهيدروجين الأخضر بهدف التصنيع النظيف.

وشملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التى تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها فى إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التى أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التى تواجهها الصناعة فى توفير الخردة والارتفاع المستمر فى أسعارها، بما يؤثر فى اقتصاديات تشغيل المصانع التى تستخدم الخردة فى صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير فى إطار الجمهورية الجديدة التى من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

أكد الدكتور عصمت ترحيبه بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفى ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التى تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة.

لفت إلى أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتى فى هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية فى شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.

شدد على أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك فى استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع فى إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.