البترول: نقل 68 مليار متر مكعب عبر الشبكة القومية للغازات في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 بلغ 68 مليار متر مكعب، حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، خلال الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) للعام المالي 2023، أن تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول، نابعة من رؤية مصر 2030، وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تغطي كافة أنحاء مصر، والتي يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الاستيعابية لها بصورة منتظمة.
موضوعات متعلقة
“الملا”: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في الغاز والبترول العام المقبل البورصة تحقق قمة تاريخية جديدة وتقفز 5.11% الحكومة تبدأ إجراءات طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص
وخلال الجمعية، استعرض المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو، نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتي أظهرت حرص الشركة على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.
وأوضح التطور الذي تم في تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعي، وإلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي سعة 18 مليون متر مكعب في اليوم، مع وحدتي ORC لتوليد الكهرباء ذاتيًا بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع، ومخطط الانتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.
وأشار إلى حرص الشركة على تنفيذ مشروعات التوسع ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية لمشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 167 كم قطر 42 بوصة وتدفيع الغاز بالخط، واستكمال مشروع ازدواج خط عبر سيناء 36 بوصة ومخطط الانتهاء في أبريل 2024.
كما يتم استكمال مشروع خط السليمانية / شمال الجيزة قطر 42 بوصة ومشروع خطوط تغذية الفيوم الجديدة ومدينة أطسا وتدعيم الفيوم القديمة بإجمالي أطوال 40 كم، وكذلك خط التغذية البديلة لمنازل شربين، ليصل أجمالي أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2023 إلى 8264 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم، كما تم تنفيذ المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 10 مستهلكين بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.
وأوضح صلاح الدين أن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط التابع لشركة جاسكو قام بفحص حوالي 240 كم من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام، كما تم فحص مجموعة أخرى من الخطوط المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 925 كم من خطوط الغاز والخام والمنتجات.
وأضاف أن الشبكة تدعم تشغيلها 13 منطقة تشغيلية بالإضافة إلى محطة ضواغط دهشور بالتنسيق الدائم مع مركز التحكم القومي بالمركز الرئيسي بالتجمع الخامس، ومركز تحكم تبادلي بمحطة ضواغط دهشور، وبالإضافة إلى عدد 12 مركز تحكم فرعي للتشغيل والمراقبة بمواقع الشركة المختلفة.
وفيما يخص معالجة الغاز وفصل المشتقات، أشار رئيس شركة جاسكو إلى دورها المتميز في مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، حيث تم إنتاج حوالي 2.14 مليون طن من المنتجات.
وأشار إلى أنه انطلاقًا من سياسة وزارة البترول بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته، تقوم شركة جاسكو حاليًا بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع – Train-D لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتأمين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الإيثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، كما يتم إنتاج البروبان التجاري لتصديره للأسواق العالمية.
ولفت إلى حرص جاسكو على تنفيذ كافة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتحسين استخدام مصادر الطاقة وإزالة الكربون وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل استخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ، حيث تم خلال عام 2023 تحقيق وفر في استهلاك الطاقة قدره 54400 ميجاوات ساعة عن استهلاك عام 2022 وخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن متري.
وفي ظل استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، قامت جاسكو خلال عام 2023 بإضافة نشاط تداول الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة، انطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز في إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي ونقله في شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932861