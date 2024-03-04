البترول: نقل 68 مليار متر مكعب عبر الشبكة القومية للغازات في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية في عام 2023 بلغ 68 مليار متر مكعب، حيث تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 52% من إجمالي الكميات المنقولة بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، خلال الجمعية العمومية للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) للعام المالي 2023، أن تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير ينفذها قطاع البترول، نابعة من رؤية مصر 2030، وذلك لما لديه من مقومات تأتي في مقدمتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تغطي كافة أنحاء مصر، والتي يتم تطويرها وتنفيذ مشروعات التدعيم ورفع الطاقة الاستيعابية لها بصورة منتظمة.

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وخلال الجمعية، استعرض المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو، نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023، والتي أظهرت حرص الشركة على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وأوضح التطور الذي تم في تدعيم قدرات الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات صعيد مصر ومشروع حياة كريمة من الغاز الطبيعي، وإلى قيام الشركة بتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي سعة 18 مليون متر مكعب في اليوم، مع وحدتي ORC لتوليد الكهرباء ذاتيًا بالموقع بقدرة 24 ميجاوات دون زيادة كميات استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ 91% من حجم الأعمال بالمشروع، ومخطط الانتهاء من تجارب التشغيل في أكتوبر 2024.

وأشار إلى حرص الشركة على تنفيذ مشروعات التوسع ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ المرحلة النهائية لمشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 167 كم قطر 42 بوصة وتدفيع الغاز بالخط، واستكمال مشروع ازدواج خط عبر سيناء 36 بوصة ومخطط الانتهاء في أبريل 2024.

كما يتم استكمال مشروع خط السليمانية / شمال الجيزة قطر 42 بوصة ومشروع خطوط تغذية الفيوم الجديدة ومدينة أطسا وتدعيم الفيوم القديمة بإجمالي أطوال 40 كم، وكذلك خط التغذية البديلة لمنازل شربين، ليصل أجمالي أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2023 إلى 8264 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم، كما تم تنفيذ المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 10 مستهلكين بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.

وأوضح صلاح الدين أن المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط التابع لشركة جاسكو قام بفحص حوالي 240 كم من خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال العام، كما تم فحص مجموعة أخرى من الخطوط المملوكة للشركات الشقيقة بأطوال تصل إلى 925 كم من خطوط الغاز والخام والمنتجات.

وأضاف أن الشبكة تدعم تشغيلها 13 منطقة تشغيلية بالإضافة إلى محطة ضواغط دهشور بالتنسيق الدائم مع مركز التحكم القومي بالمركز الرئيسي بالتجمع الخامس، ومركز تحكم تبادلي بمحطة ضواغط دهشور، وبالإضافة إلى عدد 12 مركز تحكم فرعي للتشغيل والمراقبة بمواقع الشركة المختلفة.

وفيما يخص معالجة الغاز وفصل المشتقات، أشار رئيس شركة جاسكو إلى دورها المتميز في مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، حيث تم إنتاج حوالي 2.14 مليون طن من المنتجات.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من سياسة وزارة البترول بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي ومشتقاته، تقوم شركة جاسكو حاليًا بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع – Train-D لاستخلاص مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية من غازات حقل ريفين وغازات حقول الصحراء الغربية، وذلك لتأمين احتياجات مصانع البتروكيماويات من المادة الخام خليط الإيثان والبروبان، وكذلك لزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في سد احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، كما يتم إنتاج البروبان التجاري لتصديره للأسواق العالمية.

ولفت إلى حرص جاسكو على تنفيذ كافة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتحسين استخدام مصادر الطاقة وإزالة الكربون وتنفيذ الهدف السنوي الخاص بترشيد الطاقة والمحدد من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية بما يضمن أفضل استخدام لمصادر الطاقة بأقل تأثير ممكن على المناخ، حيث تم خلال عام 2023 تحقيق وفر في استهلاك الطاقة قدره 54400 ميجاوات ساعة عن استهلاك عام 2022 وخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون المكافئ قدره 33 ألف طن متري.

وفي ظل استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، قامت جاسكو خلال عام 2023 بإضافة نشاط تداول الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة، انطلاقاً مما لدى جاسكو من خبرات وقدرات مميزة لفريق العمل بها ودورها البارز في إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والتي تعتبر أساساً جيداً لدراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي ونقله في شبكة الغاز الحالية أو إنشاء شبكة منفصلة للهيدروجين.

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