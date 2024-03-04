البورصة تعاود تحقيق القمم التاريخية بصعود 22.7% منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) زيدان: المؤشر حقق أعلى مستوى إغلاق فى تاريخه مع زيادة قيم التداولات
توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يتحسن أداء المؤشر الرئيسى، بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات وإعلان الشركات لتوزيعات الأرباح، على أن يختبر المؤشر مستويات مقاومة جديدة يمكن من خلالها تحقيق قمم تاريخية أعلى من الحالية، خاصة بعد أن حقق المؤشر الرئيسى أعلى مستوى إغلاق فى تاريخه، بجلسة أمس الاثنين.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 5.11% ليصل إلى مستوى 30542 نقطة، صاعدًا 22.7% منذ بداية العام الجارى، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.1% لمستوى 7445 نقطة.
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ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.81% إلى مستوى 10525 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 5.2% عند مستوى 38424 نقطة.
توقع حسام عيد، رئيس مجلس شركة إدارة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة عند 31 ألف نقطة على أن يستمر فى تحقيق قمم تاريخية جديدة فى ظل الأداء الإيجابى المستمر لأغلب الأسهم المكونة له.
أوضح أن الصعود يعود بشكل رئيسى للأسهم القيادية، بالإضافة لاستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز فى حالة الاقتراب من مستوى الدعم 29 ألف نقطة، مما انعكس إيجابًا على المؤشر ودفعه لتحقيق قمم تاريخية جديدة.
نصح المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الأداء المالى القوى بمختلف القطاعات، لانخفاض المخاطرة عليها، بالإضافة إلى الابتعاد عن المضاربات التى ترتفع المخاطرة بها للحفاظ على رؤوس الأموال المستثمرة.
شهد السوق قيم تداولات 6.4 مليار جنيه، من خلال تداول 918 مليون سهم، بتنفيذ 155 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جى بى كوربوريشن” بنسبة 16.97%، و”طلعت مصطفى” بنسبة 15.43%.
رجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 31 ألف نقطة فى حالة إختراقه لمستوى 30600 نقطة والاستقرار أعلاه.
وأضافت أنه فى ظل التذبذب الذى يشهده السوق فى الوقت الحالى فتعد نقطة الدعم الرئيسية للمؤشر عند منطقة 30 الف نقطة، مشيرة إلى المؤشر اقترب خلال تعاملات أمس من قمته السابقة عند 30692 نقطة، فى ظل تحقيق أحجام تداول مرتفعة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.
ونصحت المستثمرين بانتقاء الأسهم التى حققت نتائج أعمال قوية ونموا فى الأرباح يمكن من خلاله المحافظة على رأس المال المستثمر.
وتراجعت أسعار 33 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب العبور للاستثمار” بنحو 7.29%، وسهم“كونتكت” بنحو 6.01%، فيما لم تتغير أسعار 40 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى نمو بمعدل 3.9% إلى 2.1 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 43 مليون جنيه و18 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.29% و4.14%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 61 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.57%.
وسجل الأفراد 75.37% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 562 مليون جنيه و45 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 4 ملايين جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 24.62% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 605 مليون جنيه و22 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 16 مليون جنيه.
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