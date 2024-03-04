البورصة تعاود تحقيق القمم التاريخية بصعود 22.7% منذ بداية العام

توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يتحسن أداء المؤشر الرئيسى، بدعم من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات وإعلان الشركات لتوزيعات الأرباح، على أن يختبر المؤشر مستويات مقاومة جديدة يمكن من خلالها تحقيق قمم تاريخية أعلى من الحالية، خاصة بعد أن حقق المؤشر الرئيسى أعلى مستوى إغلاق فى تاريخه، بجلسة أمس الاثنين.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعاً بنسبة 5.11% ليصل إلى مستوى 30542 نقطة، صاعدًا 22.7% منذ بداية العام الجارى، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.1% لمستوى 7445 نقطة.

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ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.81% إلى مستوى 10525 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 5.2% عند مستوى 38424 نقطة.

توقع حسام عيد، رئيس مجلس شركة إدارة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى المقاومة عند 31 ألف نقطة على أن يستمر فى تحقيق قمم تاريخية جديدة فى ظل الأداء الإيجابى المستمر لأغلب الأسهم المكونة له.

أوضح أن الصعود يعود بشكل رئيسى للأسهم القيادية، بالإضافة لاستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز فى حالة الاقتراب من مستوى الدعم 29 ألف نقطة، مما انعكس إيجابًا على المؤشر ودفعه لتحقيق قمم تاريخية جديدة.

نصح المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الأداء المالى القوى بمختلف القطاعات، لانخفاض المخاطرة عليها، بالإضافة إلى الابتعاد عن المضاربات التى ترتفع المخاطرة بها للحفاظ على رؤوس الأموال المستثمرة.

شهد السوق قيم تداولات 6.4 مليار جنيه، من خلال تداول 918 مليون سهم، بتنفيذ 155 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 132 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“جى بى كوربوريشن” بنسبة 16.97%، و”طلعت مصطفى” بنسبة 15.43%.

رجحت دعاء زيدان، مدير إدارة الاستثمار بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 31 ألف نقطة فى حالة إختراقه لمستوى 30600 نقطة والاستقرار أعلاه.

وأضافت أنه فى ظل التذبذب الذى يشهده السوق فى الوقت الحالى فتعد نقطة الدعم الرئيسية للمؤشر عند منطقة 30 الف نقطة، مشيرة إلى المؤشر اقترب خلال تعاملات أمس من قمته السابقة عند 30692 نقطة، فى ظل تحقيق أحجام تداول مرتفعة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

ونصحت المستثمرين بانتقاء الأسهم التى حققت نتائج أعمال قوية ونموا فى الأرباح يمكن من خلاله المحافظة على رأس المال المستثمر.

وتراجعت أسعار 33 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“حق اكتتاب العبور للاستثمار” بنحو 7.29%، وسهم“كونتكت” بنحو 6.01%، فيما لم تتغير أسعار 40 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى نمو بمعدل 3.9% إلى 2.1 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 43 مليون جنيه و18 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 91.29% و4.14%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 61 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 4.57%.

وسجل الأفراد 75.37% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى بيع بقيمة 562 مليون جنيه و45 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 4 ملايين جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 24.62% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى شراء بقيمة 605 مليون جنيه و22 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات العربية إلى البيع بقيمة 16 مليون جنيه.