جوجل تطلق قمرًا صناعيًا لرصد انبعاثات الميثان التي تسببها شركات النفط

MENAFN - Al-Borsa News) تطلق شركة“جوجل” اليوم الإثنين، قمرًا صناعيًا جديدًا بالتعاون مع مجموعة صندوق الدفاع عن البيئة، في مهمة لرصد انبعاثات غاز الميثان التي تولدها صناعة النفط والغاز.

وينضم القمر الصناعي“ميثان سات” إلى أسطول من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار بالفعل، والتي تهدف بالأساس لمكافحة تغير المناخ من خلال جمع البيانات عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

موضوعاتتباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا “إيه تى آند تى” الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة

وقالت مجموعة صندوق الدفاع عن البيئة، وهي منظمة أمريكية غير هادفة للربح، إن البيانات ستساعد في مساءلة أكثر من 50 شركة للنفط والغاز تعهدت في قمة المناخ“كوب 28” بوقف انبعاثات الميثان والقضاء على عمليات حرق الغاز الروتينية.

وقال“مارك براونشتاين” نائب الرئيس الأول للمجموعة في بيان:“سنكون قادرين على معرفة من هم المتخلفون، ولكن نأمل أن يستخدموا هذه المعلومات بطريقة بناءة لتحسين أدائهم”.

من جانبه قال معهد البترول الأمريكي، إن بيانات الانبعاثات الصادرة عن أطراف ثالثة لا ينبغي استخدامها لأغراض تنظيمية دون التحقق منها، بحسب“رويترز”.

وذكر“آرون باديلا” نائب رئيس المعهد لسياسة الشركات:“سيظل المنظم البيئي ذا أهمية قصوى هنا باعتباره السلطة فيما يتعلق بالتحقق من صحة البيانات”.

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