جوجل تطلق قمرًا صناعيًا لرصد انبعاثات الميثان التي تسببها شركات النفط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تطلق شركة“جوجل” اليوم الإثنين، قمرًا صناعيًا جديدًا بالتعاون مع مجموعة صندوق الدفاع عن البيئة، في مهمة لرصد انبعاثات غاز الميثان التي تولدها صناعة النفط والغاز.
وينضم القمر الصناعي“ميثان سات” إلى أسطول من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار بالفعل، والتي تهدف بالأساس لمكافحة تغير المناخ من خلال جمع البيانات عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
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وقالت مجموعة صندوق الدفاع عن البيئة، وهي منظمة أمريكية غير هادفة للربح، إن البيانات ستساعد في مساءلة أكثر من 50 شركة للنفط والغاز تعهدت في قمة المناخ“كوب 28” بوقف انبعاثات الميثان والقضاء على عمليات حرق الغاز الروتينية.
وقال“مارك براونشتاين” نائب الرئيس الأول للمجموعة في بيان:“سنكون قادرين على معرفة من هم المتخلفون، ولكن نأمل أن يستخدموا هذه المعلومات بطريقة بناءة لتحسين أدائهم”.
من جانبه قال معهد البترول الأمريكي، إن بيانات الانبعاثات الصادرة عن أطراف ثالثة لا ينبغي استخدامها لأغراض تنظيمية دون التحقق منها، بحسب“رويترز”.
وذكر“آرون باديلا” نائب رئيس المعهد لسياسة الشركات:“سيظل المنظم البيئي ذا أهمية قصوى هنا باعتباره السلطة فيما يتعلق بالتحقق من صحة البيانات”.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932859
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