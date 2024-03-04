جلاكسو سميثكلاين تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت شركة جلاكسو سميثكلاين مصر مبيعات تجاوزت 2.24 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة تمثل 23% عن عام 2022.
وقال المهندس حسن فهمي المدير التنفيذي لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر، إن الشركة أنهت عملية الفصل عن قطاع عناية المستهلك، حيث تقوم بالتركيز على قطاع المستحضرات الصيدلانية من خلال مجموعة من الأدوية المبتكرة عالمياً بأحدث التقنيات في مختلف المجالات كجزء من الخطة الاستراتيجية للشركة.
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وأضاف فهمي، في بيان للشركة، أنها تتبع سياسة داخلية تعتمد على إعادة توزيع الموارد لرفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، إلى جانب سياستها الخارجية التي تمثلت في التركيز على رفع الثقافة الصحية للمواطنين.
وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة والسكان، لرفع التوعية بأهمية التطعيمات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وعلاقة التدخين بالسدة الرئوية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية تضمنت تدريبات لموظفي الهيئة.
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