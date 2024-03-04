Monday, 04 March 2024 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلاكسو سميثكلاين تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023

3/4/2024 2:30:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت شركة جلاكسو سميثكلاين مصر مبيعات تجاوزت 2.24 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة تمثل 23% عن عام 2022.

وقال المهندس حسن فهمي المدير التنفيذي لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر، إن الشركة أنهت عملية الفصل عن قطاع عناية المستهلك، حيث تقوم بالتركيز على قطاع المستحضرات الصيدلانية من خلال مجموعة من الأدوية المبتكرة عالمياً بأحدث التقنيات في مختلف المجالات كجزء من الخطة الاستراتيجية للشركة.

موضوعات متعلقة البورصة تعاود تحقيق القمم التاريخية بصعود 22.7% منذ بداية العام ((قطاع الأعمال)) تبحث توفير ((البليت)) محليًا عبر تحالف مصرى إيطالى استطلاع لـ((إى إف چى القابضة)) يرجح تصدر أداء السوق السعودى لأسواق المنطقة

وأضاف فهمي، في بيان للشركة، أنها تتبع سياسة داخلية تعتمد على إعادة توزيع الموارد لرفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، إلى جانب سياستها الخارجية التي تمثلت في التركيز على رفع الثقافة الصحية للمواطنين.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة والسكان، لرفع التوعية بأهمية التطعيمات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وعلاقة التدخين بالسدة الرئوية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية تضمنت تدريبات لموظفي الهيئة.




MENAFN04032024000202011048ID1107932858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث