جلاكسو سميثكلاين تحقق 2.2 مليار جنيه مبيعات خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة جلاكسو سميثكلاين مصر مبيعات تجاوزت 2.24 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة تمثل 23% عن عام 2022.

وقال المهندس حسن فهمي المدير التنفيذي لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر، إن الشركة أنهت عملية الفصل عن قطاع عناية المستهلك، حيث تقوم بالتركيز على قطاع المستحضرات الصيدلانية من خلال مجموعة من الأدوية المبتكرة عالمياً بأحدث التقنيات في مختلف المجالات كجزء من الخطة الاستراتيجية للشركة.

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وأضاف فهمي، في بيان للشركة، أنها تتبع سياسة داخلية تعتمد على إعادة توزيع الموارد لرفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، إلى جانب سياستها الخارجية التي تمثلت في التركيز على رفع الثقافة الصحية للمواطنين.

وأشار إلى توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة والسكان، لرفع التوعية بأهمية التطعيمات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وعلاقة التدخين بالسدة الرئوية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية تضمنت تدريبات لموظفي الهيئة.











