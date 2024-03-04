باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا هذا الأسبوع من الديمقراطيين الذين يريدون خفض أسعار الفائدة للحفاظ على الاقتصاد في عام الانتخابات، والجمهوريين الذين يريدون منه إلغاء خطة لتعزيز رأس مال البنوك.

وقال“مارك سومرلين”، مؤسس شركة“إيفين فلو ماكرو”:“ضغط الديمقراطيون المحتمل لأن سياسة الفيدرالي يبدو أنها ستظل مشددة هذا العام، ولأنهم لا يريدون أن يتباطأ الاقتصاد عن طريق الخطأ، لأنه عندما يحدث ذلك، فإنه يحدث بسرعة، وبالنسبة للحزب الديمقراطي، هذا خطر كبير”.

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وفي رسالة إلى“جيروم باول” بتاريخ 30 يناير، حث السيناتور الديمقراطي“شيرود براون” رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على خفض أسعار الفائدة، بحجة أن المعدل المرتفع يضر الشركات الصغيرة وتجعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الأمريكيين.

وعلى جانب آخر، يتوقع استجواب الجمهوريون لـ“باول” بشأن اقتراح الفيدرالي بزيادة متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى بنحو 20%، حيث قال الجمهوري“باتريك ماكهنري”، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب:“المقترح مليء بالسياسة، ويفتقر إلى التحليل الاقتصادي القوي، وليس في صالح القدرة التنافسية الأمريكية”.

ويتوجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى“الكابيتول هيل” يومي الأربعاء والخميس للإدلاء بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، بعد عامين من بدء البنك المركزي معركته لكبح جماح التضخم، وقريبًا من الذكرى السنوية الأولى لانهيار بنك“سيليكون فالي”.

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