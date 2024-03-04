إيه تى آند تى الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة الاتصالات الأمريكية“إيه تى آند تى” الإثنين، إنها متمسكة بخططها للاستثمار بكثافة في توسيع شبكات الألياف الخاصة بها، والتي قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار.
وذكرت الشركة في إفادة للمستثمرين اليوم:“لا نزال نركز على بناء بنية تحتية شبكية حيوية وعالية الأداء لكل من شبكات الجوال وشبكات الألياف”.
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وأضافت أنه لدعم هذه الجهود، تتوقع استثمار رأسمالي في عام 2024 يتراوح بين 21 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، وهي خطة أشارت إليها لأول مرة في يناير.
وتأتي هذه الخطط بعدما استثمرت“إيه تي آند تي” بالفعل نحو 145 مليار دولار في شبكاتها اللاسلكية والسلكية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتراجع سهم الشركة خلال تعاملات اليوم، بنسبة 0.50% إلى 16.90 دولار، في تمام الساعة 07:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932856
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