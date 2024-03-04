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إيه تى آند تى الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها

3/4/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة الاتصالات الأمريكية“إيه تى آند تى” الإثنين، إنها متمسكة بخططها للاستثمار بكثافة في توسيع شبكات الألياف الخاصة بها، والتي قد تصل تكلفتها الإجمالية إلى 22 مليار دولار.

وذكرت الشركة في إفادة للمستثمرين اليوم:“لا نزال نركز على بناء بنية تحتية شبكية حيوية وعالية الأداء لكل من شبكات الجوال وشبكات الألياف”.

موضوعات متعلقة تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة جوجل تطلق قمرًا صناعيًا لرصد انبعاثات الميثان التي تسببها شركات النفط

وأضافت أنه لدعم هذه الجهود، تتوقع استثمار رأسمالي في عام 2024 يتراوح بين 21 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، وهي خطة أشارت إليها لأول مرة في يناير.

وتأتي هذه الخطط بعدما استثمرت“إيه تي آند تي” بالفعل نحو 145 مليار دولار في شبكاتها اللاسلكية والسلكية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتراجع سهم الشركة خلال تعاملات اليوم، بنسبة 0.50% إلى 16.90 دولار، في تمام الساعة 07:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر:

MENAFN04032024000202011048ID1107932856

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