تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، رغم ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبًا، حيث أثّر الضعف في ألمانيا على جميع أنحاء المنطقة.
وفي نهاية تداولات الإثنين، استقرت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 497.4 نقطة، في ظل مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك، وسط خسائر لأسهم شركات التعدين والطاقة والسيارات.
موضوعات متعلقة
“إيه تى آند تى” الأمريكية تنوى استثمار 22 مليار دولار لتطوير شبكاتها باول يواجه ضغوطًا من الديمقراطيين لخفض أسعار الفائدة جوجل تطلق قمرًا صناعيًا لرصد انبعاثات الميثان التي تسببها شركات النفط
وفي حين ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7956 نقطة، هبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7640 نقطة، فيما انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17716 نقطة.
وارتفع مؤشر“سنتكس” للثقة في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى -10.5 نقطة، وهي الزيادة الخامسة على التوالي وارتفاعًا من -12.9 نقطة في فبراير ومقارنة بتوقعات زيادته إلى -10.8 نقطة، وتعتبر هذه أعلى قراءة منذ أبريل 2023.
بينما انخفضت ثقة المستثمرين في ألمانيا بمقدار 0.8 نقطة إلى -27.9 نقطة في مارس، مع تراجع مؤشر التوقعات بمقدار 0.3 نقطة إلى -14.3 نقطة وهبوط مقياس الوضع الحالي 1.2 نقطة إلى -40.5 نقطة.
المصدر:
MENAFN04032024000202011048ID1107932855
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.