تباين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، رغم ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريبًا، حيث أثّر الضعف في ألمانيا على جميع أنحاء المنطقة.

وفي نهاية تداولات الإثنين، استقرت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 497.4 نقطة، في ظل مكاسب قطاعي التكنولوجيا والبنوك، وسط خسائر لأسهم شركات التعدين والطاقة والسيارات.

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وفي حين ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7956 نقطة، هبطت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7640 نقطة، فيما انخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17716 نقطة.

وارتفع مؤشر“سنتكس” للثقة في منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى -10.5 نقطة، وهي الزيادة الخامسة على التوالي وارتفاعًا من -12.9 نقطة في فبراير ومقارنة بتوقعات زيادته إلى -10.8 نقطة، وتعتبر هذه أعلى قراءة منذ أبريل 2023.

بينما انخفضت ثقة المستثمرين في ألمانيا بمقدار 0.8 نقطة إلى -27.9 نقطة في مارس، مع تراجع مؤشر التوقعات بمقدار 0.3 نقطة إلى -14.3 نقطة وهبوط مقياس الوضع الحالي 1.2 نقطة إلى -40.5 نقطة.

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