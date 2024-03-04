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دبابنة: فخورون بطلاب جامعاتنا الأردنية المشاركة في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

3/4/2024 10:35:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت الهيئة المستقله للانتخاب بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني ومشروع الشراكة بعقد مسابقة المحاكم الصورية الانتخابية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في أقليم الوسط، وشملت كل من: جامعة عمان العربية، جامعة الإسراء، جامعة الزرقاء، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة الشرق الأوسط.
وأكدت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب على أن مسابقات المحاكمات الصورية الانتخابية لعام2023_2024 تسعى الى تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وكيفية حل النزاعات الانتخابية.

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