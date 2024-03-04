اتفاقية بين جهد والمجلس الثقافي البريطاني
التاريخ
3/4/2024 10:35:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الإثنين، اتفاقية ضمن مشروع ترابط الشباب، بهدف تأهيل الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتزويدهم بالمهارات المختلفة.
ووقع الاتفاقية، المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، ومدير الأردن والمشرق في المجلس الثقافي البريطاني الكسندر لامبرت.
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