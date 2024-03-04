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اتفاقية بين جهد والمجلس الثقافي البريطاني

3/4/2024 10:35:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والمجلس الثقافي البريطاني، اليوم الإثنين، اتفاقية ضمن مشروع ترابط الشباب، بهدف تأهيل الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وتزويدهم بالمهارات المختلفة.


ووقع الاتفاقية، المديرة التنفيذية لجهد فرح الداغستاني، ومدير الأردن والمشرق في المجلس الثقافي البريطاني الكسندر لامبرت.

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