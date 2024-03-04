الملك: لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية الجيش والأجهزة الأمنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تهنئته لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي صادفت الأول من آذار.ووصف جلالة الملك خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة ولقائه كبار الضباط، الاثنين، قرار تعريب قيادة الجيش، الذي اتخذه المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال بـ "التاريخي".



وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ثقته بالجيش العربي والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن وحمايته.

وأشاد جلالة الملك بالتزام منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية بقيم النخوة والتفاني والشجاعة والعروبة الأصيلة، التي تأسست عليها القوات المسلحة.

وأشار جلالته إلى أن هذه القيم هي التي تدفعنا تاريخيا وعلى الدوام للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، منوها إلى جهود النشامى المستمرة في دعم الأهل في قطاع غزة.

كما أكد جلالته جاهزية النشامى على الدوام رغم التحديات، مشددا على أنه لا يوجد صعب في وجه الأردن أمام معنوية وعزيمة منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية.



وشاهد جلالة الملك مادة فيلمية استعرضت أبرز المحطات ومراحل التطور التي مرت بها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منذ تسلم جلالته سلطاته الدستورية.

من جهته، استذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي القرار التاريخي والصوت العربي الشجاع لجلالة الملك الحسين، رحمه الله، والذي أعلن من خلاله اعتماده على قدرات الضباط الأردنيين في تولي مسؤوليات القيادة.

وأشاد الحنيطي بالتضحيات الجسام والبطولات الخالدة في ذاكرة الوطن، وما قدمه نشامى الجيش العربي في معارك الشرف والرجولة.



وحضر اللقاء مدير الأمن العام، ومدير المخابرات العامة بالإنابة.



ولدى وصول جلالته القيادة العامة للقوات المسلحة، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالة الملك، كما استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.