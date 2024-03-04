قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات الاحتلال قصفت بلدتي عيتا الشعب، وخلة ورد، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وادي البياض، والطرف الشمالي لبلدة حولا، ومركبا، والناقورة، والظهيرة، ومروحين.

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