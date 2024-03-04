قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية
التاريخ
3/4/2024 10:35:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات الاحتلال قصفت بلدتي عيتا الشعب، وخلة ورد، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وادي البياض، والطرف الشمالي لبلدة حولا، ومركبا، والناقورة، والظهيرة، ومروحين.
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