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قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

3/4/2024 10:35:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من البلدات اللبنانية الجنوبية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.


وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات الاحتلال قصفت بلدتي عيتا الشعب، وخلة ورد، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وادي البياض، والطرف الشمالي لبلدة حولا، ومركبا، والناقورة، والظهيرة، ومروحين.

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