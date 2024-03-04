وزراء ومسؤولون في الليكود يشنون انتقادات لاذعة للوزير غانتس على خلفية لقاءاته المرتقبة في واشنطن

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان الوزير غانتس هو الحلقة الأضعف في الحكومة.

وقال سموتريتش ان الوزير في حكومة الحرب

غانتس يخدم مصلحة إدارة بايدن ويروج خطتها لإقامة دولة فلسطينية.

واضاف وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان الإدارة الأمريكية تريد دق إسفين في حكومة إسرائيل وان غانتس يسمح بذلك لمجرد موافقته على زيارة واشنطن دون اخذ موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من ناحية ثانية قال مسؤول كبير في حزب الليكود: "من الواضح لماذا دعا الأمريكيون غانتس إلى واشنطن، فهو يقول نعم لكل شيء، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة في اليوم التالي للتنظيم.

وقال المسؤول في حزب الليكود ان استسلام غانتس لا يلزم مجلس الحرب أو الحكومة الإسرائيلية".