وزراء ومسؤولون في الليكود يشنون انتقادات لاذعة للوزير غانتس على خلفية لقاءاته المرتقبة في واشنطن

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان الوزير غانتس هو الحلقة الأضعف في الحكومة.
وقال سموتريتش ان الوزير في حكومة الحرب
غانتس يخدم مصلحة إدارة بايدن ويروج خطتها لإقامة دولة فلسطينية.
واضاف وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ان الإدارة الأمريكية تريد دق إسفين في حكومة إسرائيل وان غانتس يسمح بذلك لمجرد موافقته على زيارة واشنطن دون اخذ موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من ناحية ثانية قال مسؤول كبير في حزب الليكود: "من الواضح لماذا دعا الأمريكيون غانتس إلى واشنطن، فهو يقول نعم لكل شيء، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة في اليوم التالي للتنظيم.
وقال المسؤول في حزب الليكود ان استسلام غانتس لا يلزم مجلس الحرب أو الحكومة الإسرائيلية".
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