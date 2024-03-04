مجلس إدارة تنافسية الكوادر الإماراتية يعتمد ميزانية برنامج نافس لعام 2024 بنحو 6.4 مليارات درهم

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" لعام 2024 .. وذلك بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الإدارة.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه الميزانية التقديرية لبرنامج نافس لعام 2024 بمبلغ 6.4 مليار درهم..إضافة إلى مستهدفات التوطين في القطاع الخاص للعام الجاري بما يتوافق مع توجيهات القيادة واستراتيجية المجلس.

كما اعتمد المستهدف الرئيسي للتوطين خلال 2024 بانضمام 36,000 مواطن للعمل في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع ـ الذي عقد في مقر المجلس ـ معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية – أبوظبي والدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وغنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

واستعرض مجلس الإدارة أبرز ما حققه المجلس وبرنامج "نافس " من نتائج خلال عام 2023 بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص حيث بلغ عدد المواطنين في القطاع الخاص نهاية عام 2023 ما يقارب 92 ألف مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المنضمين إلى القطـاع الخاص منذ إطـلاق "نافس" واستمروا على رأس عملهم حتى نهاية 2023 أكثر من 62 ألفاً.

وأشاد مجلس الإدارة بتعاون جميع الجهات وشركات القطاع الخاص وتكاتف جهودها والذي أسهم في زيادة في عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص عام 2023 والذي بلغ 41,800 مواطن .. فيما وصل إجمالي المبالغ المدفوعة إلى المنتفعين من برنامج نافس حتى نهاية ديسمبر 4,2 مليار درهم .. بجانب الزيادة الملحوظة في عدد الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الشركاء الإستراتيجيين والتي وصلت إلى ما يزيد على 51 اتفاقية شراكة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية مثل قطاع الطيران والتعليم والتدريب والصحة والاستثمار والصناعة وغيرها.

كما استعرض المجلس أثر "برنامج نافس" المالي والاقتصادي وما أحدثه من نقلة نوعية في تغيير المفاهيم بما يخص عمل المواطنين في القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع إطلاق المنصة الوطنية واستعراض نتائج المرحلة الأولى من المشروع من قبل مجلس الأمن السيبراني والتي ستكون مرجعاً وطنياً للمعلومات والبيانات وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية المعنية من الاطلاع عليها لتعزيز المنظومة المتكاملة للمشاركة الرقمية والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحليـة والقطـاع الخـاص في الدولـة، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في صنع السياسات والاستراتيجيات.

كما يسعى المجلس من خلال المنصة إلى تعزيز كفاءة جميع المبادرات والبرامج الخاصة بمجلس تنافسية الكوار الإماراتية وفاعليتها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية".. بجهود المجلس خلال الفترة السابقة وما حققه من نتائج بجانب المبادرات النوعية التي ينفذها بهدف دعم الكوادر المواطنة وتمكينها للعمل في القطاع الخاص.. مشيداً سموه بالتعاون الإيجابي القائم بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وشركائه من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص والتي كان لتعاونها والتزامها أثر استثنائي في ملف التوطين في الدولة واتضح ذلك من خلال ما تحقق من نتائج وإنجازات .. وحث سموه على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز فرص المواطنين في منظومة القطاع الخاص.

من جانبه أشاد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالدعم الذي يتلقاه المجلس من

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان..مؤكداً أن المجلس يسعى إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص.

وأشار إلى رضا مجلس الإدارة عما تحقق من نتائج مؤكداً حرص المجلس على تحقيق مزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة التي تلبي طموحات القيادة الحكيمة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

من جهته أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني أهمية إطلاق المنصة..وقال إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني في دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن المنصة تعد مرجعاً مركزياً للبيانات والموارد من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات مما يسهل على الجهات الحكومية المعنية سرعة تبادل المعلومات.. إضافة إلى الإسهام في دعم القرارات والتنبؤ بالمؤشرات الرئيسية عبر ضمان جودة البيانات ودقتها.

ونوه إلى أن عملية ربط البيانات الرئيسية وتخزينها تجري وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021م بشأن حماية البيانات الشخصية.

وقال الكويتي:

"نؤمن بأن التعاون بين جميع الجهات المعنية هو مفتاح ضمان العيشة الكريمة للمواطنين في القطاع الخاص في الدولة"..داعياً جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى الاستفادة من المنصة الرقمية الوطنية الموحدة والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن المجلس نفذ عدداً من المبادرات الداعمة لبرنامج "نافس" خلال العام الماضي بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من "جائزة نافس" لتكريم المتميزين من فئة الأفراد والمنشآت حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من عام 2024 .. إضافة إلى إطلاق "مجلس نافس للشباب" لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف، علاوة على إطلاق المرحلة الثانية من حملة "نافس على طريقتك" لاستعراض ما يزيد عن 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتشكل لجنة العرض والطلب في القطاع الصحي، فقد شهد عام 2023 اعتماد سمو رئيس المجلس تشكل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية في الدولة .. فيما تتولى اللجنة الإشراف على مواءمة العرض والطلب في القطاع الصحي في الدولة بما فيها الحكومي والخاص وإدارة خارطة طريق التوطين في القطاع الصحي وتنفيذها لتحقيق مستهدفات التوطين المعتمدة للقطاع وبحسب الجدول الزمني المعتمد من مجلس التعليم والموارد البشرية فضلا عن اعتماد تفاصيل المشاريع والمبادرات المدرجة في خارطة طريق التوطين القطاع الصحي بما فيها النطاق والمخرجات والمؤشرات وعوامل النجاح.

وفي مجال تعزيز برامج ومبادرات نافس فقد شهد عام 2023 إطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية، منها برنامج قيادات نافس للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء..كما دعم المجلس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، البرنامج التجريبي للتدريب المهني للطلبة في القطاع الخاص ضمن جهود المجلس للمشاركة في تغيير المفاهيم.

وفي ذات الإطار فقد شهد العام الماضي توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المعنيين في الدولة، بهدف تمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتنفيذ مبادراته، حيث أطلق المجلس بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج "مصنعين" لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو برنامج تدريبي يستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال موائمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.. إلى جانب إطلاق برنامج معلمين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم الذي يستهدف تطوير كوادر قطاع التعليم على أن يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية في الدولة.

ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من عام 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى عام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص.. إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة للإعلان عن "برنامج مبدعين" لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة "نافس"، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية..ويهدف هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة "نافس" ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

كما اعتمد سمو رئيس المجلس عام 2023 "برنامج نافس الدولي" والذي يستهدف تدريب عدد مختار من المواطنين في شركات عالمية ومنظمات دولية و الذي سيطلق خلال العام الجاري.

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