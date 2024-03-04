إنقاذ كويتي مصاب بداء نادر في المستشفى الأمريكي بدبي

نجح أطباء في المستشفى الأمريكي بدبي في إنقاذ حياة فتى كويتي مصاب بداء «واغنر» النادر وإعادته إلى حياته الطبيعية.

كان طلال، ابن الـ14 عاماً، لا يعيش حياته كسائر أبناء سنّه، بل يعاني مشكلات صحية مستمرة، بما في ذلك السعال المتكرّر وضيق التنفس عند بذل أيّ مجهود بسيط، ويعزى ذلك إلى إصابته بداء الربو.

وخضع لفحص طبي في الكويت أظهر ضيقاً كبيراً في شعبته الرئيسية اليسرى. ونتيجة لذلك، تم تشخيص حالته بأنه مصاب بداء الساركويد، وحالة المناعة الذاتية، والتهاب الأوعية الدموية المرتبط بالأجسام السيتوبلازمية المضادة للخلايا المتعادلة، والتهاب العنبية المزمن. وعلى الرغم من تلقّيه علاجاً بالستيرويد لمدة تقريبية تصل إلى 12 شهراً تحت إشراف طبيب متخصّص بأمراض الرئة للبالغين، إلا أنّه لم يحقق أي تحسّن يُذكر على الإطلاق.

وتعايش طلال مع قصة معاناة مستمرة مع المرض، لكن وضعه الصحي كان يتفاقم يوماً بعد يوم بسبب الآثار الجانبية الحادة نتيجة للاستخدام المفرط للستيرويدات، ما أدى إلى مواجهته صعوبات في التنفس وآلام في العظام، وزيادة في الوزن وتراجع في الحالة الصحية، كما أن عظامه أصبحت رقيقة وتعرّض لكسور في الفقرات، وبسبب فقدان القدرة على المشي اضطر لاستخدام كرسي متحرك.

وبحسب والدَي طلال، قبل اختيار المستشفى الأمريكي عُرض عليهما السفر إلى كل من بريطانيا والإمارات والسعودية، فقررا اختيار المستشفى الأمريكي بدبي بسبب سمعته الممتازة وتميز أطبائه في مجال علاج الحالات المعقدة.

وصل الفتى الكويتي إلى المستشفى الأمريكي في مارس الماضي على كرسيّ متحرّك برفقة والديه عقب فترة عامين من العلاج في الكويت دون تحسّن يُذكر.

وهنا بدأت رحلة شفائه، حيث استقبله فريق من الأطباء المتخصصين وعلى رأسهم الدكتور أومندرا نارايان، مدير مختبر النوم واستشاري طب الرئة للأطفال الذي تولّى مسؤولية رعايته.

وبعد إجراء اختبار شامل لوظيفة الرئة، وفحص النوم، والتنظير القصبي لدراسة سبب ضيق أنابيب التنفس، واختبار الخزعة، شخّص الأطبّاء حالة طلال بدقة، وتبيّن أنّه يعاني داء «واغنر»، وهو اضطراب نادر من أمراض المناعة الذاتية متعددة النظم يتسبّب في التهاب الأوعية الدموية.

وبفضل جهود الفريق الطبي المتكامل والمتفاني، تم وضع خطة علاج شاملة بمشاركة فريق من الأطباء المتخصّصين في الرئة، والروماتيزم، والغدد الصماء، وعظام الأطفال، والكلى.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور هارون خان، استشاري طب الروماتيزم، والدكتورة هناء زيدان، استشارية الغدد الصم للأطفال، اختارا العلاج البيولوجي المناسب للمريض كي يتعافى بشكل أسرع فضلاً عن تقوية عظامه.

وطوال فترة العلاج في المستشفى الأمريكي في دبي، تلقّى طلال رعاية متميزة وعناية شاملة واستثنائية.

وخلال مدة ستة أشهر من العلاج، بدأ طلال في استعادة صحته وقوته وشهد تحسّناً ملحوظاً، حيث فقد الوزن الزائد، وزادت قوة وكثافة عظامه، وبات قادراً على القيام بأنشطته اليومية بثقة وحيوية، يمشي ويركض ويستمتع بأنشطته الروتينية.

وتُجسّد رحلة شفاء طلال قصة نجاح ملهمة، تُبرز التزام وكفاءة وتميُّز المستشفى الأمريكي في دبي بتقديم أفضل عناية صحية ممكنة للمرضى.

فبفضل التشخيص الدقيق والعلاج المتطوّر والفعّال والرعاية المثلى، تمكّن طلال من التغلب على التحديات الصحية بكل ثقة وإيجابية، ويعيش الآن حياة طبيعية، ويتمتع بالصحة والعافية، كما أنّه يستمتع بحياته كأي شخصٍ في سنّه.

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