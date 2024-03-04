24 لاعباً ولاعبة يتأهلون لمنافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب



ضمن 24 لاعباً ولاعبة تأهلهم إلى منافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الخليجية للشباب الأولى، التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وذلك بعدما تمكنوا من الفوز بالمراكز الـ 4 الأولى في بطولة الريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 عاماً، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وأقيمت منافساتها السبت الماضي في أكاديمية أكسترا الرياضية في الشارقة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون 6 فرق، هي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأكاديمية أكسترا الرياضية، واتحاد كلباء، ومركز عائشة بنت عثمان، ومركز المنار في الشارقة.

وتألق نادي النصر في البطولة بإحرازه 12 ميدالية ملونة، مقابل 8 ميداليات ملونة لاتحاد كلباء، فيما توزّعت باقي الميداليات بين نادي أبوظبي لألعاب المضرب (3 ميداليات)، وميدالية واحدة حققها مركز عائشة بنت عثمان.

وحضر مراسم التتويج نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد.

وأشادت نورة الجسمي بالمنافسات القوية التي قدمها اللاعبون، ما يعكس تطور مستوياتهم الفنية، مؤكدة أن روزنامة الاتحاد للموسم الجديد، تتضمن العديد من البطولات لمختلف الفئات العمرية.

نتائج

واستحوذ اتحاد كلباء على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 عاماً (شباب)، عن طريق محمد المزروعي، الذي أحرز المركز الأول، ومنصور المزروعي صاحب المركز الثاني، وحل سالم المزروعي في المركز الثالث، وأحمد المزروعي في المركز الرابع.

فيما استحوذ النصر على المراكز الأربعة الأولى للفئة العمرية تحت 19 (شابات)، حيث حققت غدير الطاهري المركز الأول، وفرح الحجي المركز الثاني، وجاءت سميرة البلوشي في المركز الثالث، وغاية المهيري في المركز الرابع.

وفي فئة تحت 17 عاماً (ذكور)، أحرز النصر الميدالية الذهبية بواسطة عبد العزيز محمد، وحصل محمد خلفان المزروعي وخليفة سعيد المزروعي على المركزين الثاني والثالث، وعبد الرحمن عيون من نادي النصر على المركز الرابع، أما في فئة تحت 17 عاماً (إناث)، حصل النصر على المركزين الأول والثاني، عن طريق فطيم الظهوري ومريم الحامد، وفازت ميثا المزروعي من نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث، ومريم المزروعي من مركز عائشة بنت عثمان بالمركز الرابع.

وفي فئة الناشئين تحت 15 عاماً، حصل مايد سعيد المزروعي من اتحاد كلباء على المركز الأول، ومايد طارق العبيد الله من النصر على المركز الثاني، وسلطان المزروعي من اتحاد كلباء على المركز الثالث، وسلطان الحامد من نادي النصر على المركز الرابع، بينما في فئة الناشئات تحت 15 عاماً، فازت دانة أحمد من النصر بالمركز الأول، وروضة المزروعي وشيخة العامري نادي أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثاني والثالث، وأحرزت لجين أبو سالم من النصر المركز الرابع.

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