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زايد عباس : الدوري العالمي للكريكيت T20 فاق التوقعات وزاد من شعبية اللعبة محلياً

3/4/2024 9:49:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

النجاح الكبير الذي شهدته منافسات النسخة الثانية من الدوري العالمي للكريكيت( دي بي ورلد
ILT20
) التي جرت على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بمشاركة 6 فرق محترفة ساهم في تصنيفه من قبل جهات التصنيف العالمية للعبة كثاني أكبر بطولة في اللعبة على مستوى العالم بعد الدوري الهندي الشهير .

صرح بذلك زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت وعضو اللجنة المنظمة للبطولة، وأضاف عدد المشاهدات لنسخة هذا العام التي فاز بلقبها فريق "أم آي الإمارات" على حساب فريق "دبي كابيتالز"،
تجاوز 400 مليون مشاهد وهذا حسب الاحصاءات الدقيقة التي تم رصدها من قبل اسهر وأقوى القنوات المتخصصة في لعبة الكريكيت على مستوى العالم ،
وذلك زيادة عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاهدات وصلت الى 376 مليون مشاهد ومتابع ..

وأضاف زايد عباس ان الجديد في الأمر هذا العام تسارع القنوات المحلية الإماراتية وفي مقدمتها قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين على نقل منافسات البطولة هذا العام بعد تأكدا من المردود الإعلامي والجماهيري الذي تحققه البطولة محليا ودوليا والذي يتجاوز بكثير المردود الاعلامي والترويجي الذي تحققه الرياضات الأخرى إعلامياً بما فيهم كرة القدم .

وأكد عباس ان الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وزملائه أعضاء المجلس وفي مقدمتهم خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس بطولة الدوري العالمي للكريكيت ILT20، وراء النجاحات التي حققتها لعبة الكريكيت في الإمارات، والتي منها الدوري العالمي، واحتلاك المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة وصافة آسيا مؤخرا.

وأكد: نحن مستمرون في دعم مسيرة اللعبة محلياً، والعمل على نشرها وبناء قاعدة عريضة من اللاعبين المميزين لتمثيل الإمارات في كافة المحافل الدولية خاصة وأن الإمارات تمتلك منشآت رياضية خاصة في لعبة الكريكيت هي الأفضل على مستوى العالم.


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