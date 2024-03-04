بطولة الإمارات للموتوسيرف.. الهاملي يحرز المركز الأول في فئة الروكيز بالجولة الثانية

أسدل الستار، مساء أمس، على منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي أقيمت على كاسرالأمواج في العاصمة أبوظبي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجولة الثانية حققت نجاحات كبيرة من ناحية أعداد المشاركين في فئات السباق الخمس، والإقبال الكبير من الحضور الجماهيري، وارتفاع حدة المنافسة.

وفي فئة "الروكيز" حل في المركز الأول عبيد الهاملي من الإمارات، وجاء ثانياً زميله سعيد الحميري، وثالثاً أنا فاسيلفا من بلغاريا.

وفي فئة المحترفين سجل أليكس لوكيشيندر المركز الأول، وجاء ثانياً حسن البوباس من الكويت، وثالثاً مارتين تفريز من التشيك.

وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الأولى في فئة الـ "تشالنجر" حيث أحرز فارس رمضان المركز الأول، وحل ثانياً حسن البوباس، وثالثا مبارك الفضلي.

وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول حمد الحداد من الكويت، وجاء ثانياً مواطنه فارس رمضان، ومن التشيك ليندا لوكشيندر في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات ، حققت المركز الأول إلسابيتا فايتوفا من التشيك، وجاءت مواطنتها ليندا لوكشيندر في المركز الثاني، وثالثة أنا فاسيليفا من بلغاريا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز