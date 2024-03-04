دورة المدام للألعاب الصحراوية تنطلق 9 مارس المقبل

تنطلق في 9 مارس الجاري، دورة في المدام للألعاب الصحراوية، ضمن الفعاليات المجتمعية لمجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي والقدرة للخدمات الرياضية، وعدد من الجهات المساهمة، وذلك يوم السبت 9 مارس المقبل، بصحراء المدام، وتضم الدورة الجري على الرمال، وكرة القدم، وكرة الطائرة.



تستهدف الفعالية مشاركة 400 متسابق من الجنسين بمسابقة الجري، بمختلف الأعمار، ورصدت جوائز قيمة للفائزين، والفئات المعتمدة للسباق هي: 1 كلم و5 كلم من الرجال والسيدات، أما بطولة كرة القدم، فستتاح فيها الفرصة لمشاركة أربعة فرق، بواقع خمسة لاعبين بكل فريق، ولكرة الطائرة أربعة فرق، ويتكون كل فريق من ستة لاعبين.



وتقرر أن ينطلق السباق الساعة 4:15 مساء، بسباق 1 كلم، ومن ثم ينطلق سباق 5 كلم، فيما تنطلق فعاليات كرة القدم والطائرة في نفس التوقيت.



وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: إن هذه الدورة الجديدة ستلبّي هوايات الشباب الحديثة، وتشبع حبهم للمغامرة والرياضة معاً، وقال إن صحراء المدام توفر بيئة مثالية للألعاب، مؤكداً أن المجلس لا يدخر جهداً في سبيل تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وسط مختلف فئات المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.

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