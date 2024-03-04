بطولة فزاع للغوص الحر الحياري.. سيطرة إماراتية على فئة الناشئين

أختتمت أمس، منافسات النسخة الـ 17 لبطولة فزاع للغوص الحر "الحياري"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت فعالياتها في "ديب دايف دبي" أعمق حوض سباحة في العالم.

شهدت المسابقة نجاحاً كبيراً ولاقت أصداءً عالمية واسعة بمشاركة 60 من نخبة الغواصين من 17 دولة ضمت الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، مصر، الهند، إيران، السعودية، الأردن، الكويت، سلطنة عُمان، بولندا، الفلبين، اليمن، وصربيا.

واحتفظ البطل الصربي برانكو بيتروفيتش بلقبه لفئة المحترفين، للعام الثالث على التوالي، بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 9.17 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني الروسي أليكساندر ماكسيموف بزمن 8.20 دقيقة، وبالمركز الثالث الكرواتي غوران كولاك بزمن 8.18 دقيقة.

وعلى صعيد فئة المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، تمكن العُماني إبراهيم السليطني من الاحتفاظ بلقبه للسنة الثانية على التوالي بزمن 7.19 دقيقة، يليه بالمركز الثاني مواطنه خميس العريمي بزمن 6.16 دقيقة، وبالمركز الثالث الكويتي حسن الشراح بزمن 6.08 دقيقة.

وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، المراكز الثلاثة الأولى من خلال سعيد محمد العسكر الذي جاء بالمركز الأول بزمن 3.32 دقيقة، وجاء ثانياً يوسف السويدي بزمن 2.47 دقيقة، وبالمركز الثالث سعود حسين العسكر بزمن 2.29 دقيقة.

وفي ختام المنافسات، قام راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

وقال الخاصون:" إن حجم المشاركة وتنوعها من حيث عدد الجنسيات يعد مؤشراً حقيقياً على نجاح البطولة، مع مواصلة المضي في تقديم مستويات وأرقام قياسية في النسخ المقبلة، خاصة مع متابعة واحدة من أقوى المنافسات في هذا العام بالنظر للتقارب الكبير بالتوقيت الزمني لأصحاب المراكز الأولى"، مؤكداً الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة للغواصين المشاركين.

وأعرب الغواص الإماراتي سعيد محمد العسكر عن سعادته بتحقيق لقب بطولة فزاع للغوص الحر لهذا العام في فئة الناشئين وقال :“الحمد لله.. بعد الكثير من الجهد والتدريبات المكثفة، تمكنت من رفع علم بلادي على منصة التتويج بوجود منافسة كبيرة من دول مختلفة”، موضحا أن الإصرار والرغبة على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه البطولة القوية هو ما ساعده في الحصول على المركز الأول.

بدوره، عبّر صاحب ذهبية المحترفين الصربي برانكو بيتروفيتش عن إعجابه بالمستوى الاحترافي الذي قدّمته البطولة من حيث التنظيم باستخدامها أحدث وسائل التكنولوجيا، بتوفير الساعات الذكية للمشتركين في طريقة احتساب الوقت الزمني لكل متسابق، وتوفير أعلى وسائل الأمن والسلامة للمشاركين، ما يضعها على رأس بطولات الغوص في العالم.

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