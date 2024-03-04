تحت شعار الإمارات تجمعنا..(7 ) فعاليات رئيسية في اليوم الرياضي الوطني

تنطلق فعاليات اليوم الرياضي الوطني يوم 7 مارس الجاري، في جميع إمارات الدولة تحت شعار "الإمارات تجمعنا" وتتضمن 7 فعاليات رئيسية بكل إمارة وعددا من البرامج الرياضية على مدار 24 ساعة متواصلة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - وتطبيقاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني.

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي اليوم بحضور فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني حيث تم الكشف عن أجندة الفعاليات لجميع الإمارات التي تم تسجيلها حتى الآن، بواقع 189 فعالية فرعية من خلال 75 جهة حكومية، و59 مؤسسة بالقطاع الخاص مع إمكانية زيادة العدد حتى موعد الحدث وتجاوز عدد المشاركين في النسخة الماضية الذي بلغ 70 ألف مشارك.

وأكد عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني أهمية المبادرة التي رسخت على مدار 8 نسخ مفاهيم رياضية ومجتمعية أصيلة، ونجحت منذ النسخة الأولى عام 2015 في أن تكون الفعالية الرياضية الوطنية الشاملة على مدار العام التي تجمع الصغير والكبير والأفراد والمؤسسات والجهات والهيئات لممارسة الأنشطة المتنوعة رياضية كانت أو تراثية أوترفيهية.

وقال: "ستقام الفعاليات بمختلف إمارات الدولة على مدار 24 ساعة كاملة في 7 مارس الجاري بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج المصاحبة حيث تنظم كل إمارة فعالية رئيسية واحدة هي عنوان الحدث في الإمارة بمشاركة كبار المسؤولين ، إلى جانب أنشطة فرعية عديدة سواء كانت من الجهات الرسمية أو الخاصة يتم خلالها مراعاة توفير التنوع المطلوب لضمان استقطاب أكبر قدر من المشاركين من مختلف الفئات العمرية وبمختلف الرياضات".

وأشار السلمان إلى أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة بشكل مستمر وجعلها أسلوب حياة وسلوكا يوميا، بما يسهم في جعل مجتمع الإمارات مجتمع صحي نشيط في المقام الأول.

وأضاف :"سعدنا بحجم التفاعل والإقبال الكبير على التسجيل بالموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الرياضي الوطني، والذي يتزايد يوماً تلو الآخر حتى موعد انطلاق الفعالية".

وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الفعاليات الرئيسية لكل إمارة حيث تنظم إمارة الفجيرة الفعالية الرئيسية وهي عبارة عن "المشي" على كورنيش الفجيرة وكورنيش المظلات، فيما تستضيف واجهة الخور المائية بأم القيوين الفعالية الرئيسية، وتقام الفعالية الرئيسية في عجمان بالمسار التراثي وهي فعالية للمشي أيضا.

فيما تنظم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الفعالية الرئيسية بإمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم من خلال إقامة أنشطة رياضية متنوعة وتنظيم مسيرة رياضية.

وستقام الفعالية الرئيسية لإمارة الشارقة في حديقة كشيشة إضافة إلى فعاليات رياضية متنوعة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، على أن تستضيف إمارة أبوظبي وإمارة دبي مجموعة من الأنشطة والبرامج الرياضية على مدار اليوم.

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