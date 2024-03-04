«دبي القابضة» تُعلن توسيع نطاق برنامج «قادة الغد للخريجين» عالميّاً

أعلنت «دبي القابضة» توسيع نطاق برنامجها «قادة الغد للخريجين» عالميّاً ليشمل الخريجين الدوليين، مؤكدةً التزامها المستمر بمواصلة جذب ودعم المواهب الواعدة من الجامعات في دولة الإمارات.

ويستقبل البرنامج المهني المتميّز، الذي يمتد على مدار 12 شهراً، طلبات التسجيل حتى الأول من يوليو المقبل، وتنطلق نسخة 2024 من برنامج «قادة الغد للخريجين» مع سلسلة من الحملات الترويجية المتميزة التي تجول جامعات بارزة في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ويتيح البرنامج للخريجين خوض تدريبات متخصّصة، والحصول على الإرشاد المهني تحت إِشراف نخبة من الخبراء، فضلاً عن فرص التعليم المهني المباشر في بيئة العمل، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشاريع استراتيجية حقيقية عبر مختلف وحدات الأعمال ضمن محفظة دبي القابضة.

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