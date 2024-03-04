«تعليم» تحدد إجراءات تسجيل أصحاب الهمم وتعلن ضوابط سداد الرسوم للمقيمين

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات تسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، إذ يتم تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي «حسب الفئات المعتمدة»، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب في المدرسة حسب ما ورد في آليات التسجيل ومن خلال الخدمة يمكن لولي الأمر حجز موعد التشخيص الأنسب، وجاء ذلك في دليل ولي الأمر للتسجيل في المدارس الحكومية الصادر عن المؤسسة والذي تم تعميمه مؤخراً على أولياء الأمور من قبل الإدارات المدرسية.

وأوضحت المؤسسة سياسة وضوابط سداد الرسوم وآليات التحصيل من الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، إذ اعتمدت طريقتين لسداد الرسوم البالغة 6000 درهم، الأولى سداد كامل الرسوم قبل بداية العام الدراسي، أو السداد بالدفعات، على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة 3000، والثانية مثلها، أو 2000 درهم بداية كل فصل دراسي.

خيارات

ووضعت المؤسسة خيارات عدة لتسديد الدفعات، ليتمكن ولي الأمر من اختيار النموذج الأنسب له، إذ يستطيع السداد من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق الخدمة الفورية على موقع المؤسسة، إذ إنها تتيح لولي الأمر خيارات دفع متعددة، من بينها البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية والتحويل المباشر.

ووضعت المؤسسة 5 اشتراطات عامة، حيث على ولي الأمر التعهد بسداد كل الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، يحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية، لا يسمح بترحيل الطالب إلى السنة الدراسية التالية في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة، مع مراعاة أن الرسوم الدراسية المسددة غير قابلة للاسترداد بحسب اللوائح والقوانين المعمول بها.

أولوية



وأوضح الدليل انه من خلال خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025، بأن الأولوية تكون للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، على أن يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم، في مراكز التعليم الدامج «مراكز دعم التربية الخاصة»، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته.

وأكد الدليل أن الطلبة أصحاب الهمم يسجلون حسب الفئة العمرية المعتمدة ويستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب دراسة حالة من قبل فريق التعليم الدامج، ولا يتم تسجيل الطالب بشكل نهائي في المدرسة ضمن برنامج التعليم الدامج، إلا بعد اعتماد فريق التقييم والتشخيص بمراكز التعليم الدامج، على أن يتم إرسال تقرير شامل بجميع مرفقاته إلى المدرسة فقط، مع تحديد خدمات التعليم الدامج للطالب على أن تقوم المدرسة بإبلاغ ولي الأمر.

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