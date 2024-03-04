مصر تبدأ إجراءات طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم، البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص.

وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي قد قال إنه من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية من بينها مطار القاهرة الدولي.

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