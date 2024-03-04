مصر تبدأ إجراءات طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

مصر تبدأ إجراءات طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص
التاريخ
3/4/2024 9:49:55 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم، البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص.
وكان وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي قد قال إنه من المقرر أن تطرح البلاد مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل مطارات مصرية من بينها مطار القاهرة الدولي.
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