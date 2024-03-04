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الحكم بالإعدام على 8 متهمين في مصر بقضية «أحداث المنصة»

3/4/2024 9:49:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حكم القضاء المصري، اليوم، بالإعدام على 8 متهمين في قضية «أحداث المنصة».

وقضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم، بمعاقبة كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث المنصة».

كما قضت المحكمة في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بالسجن الموبد لـ37 وبراءة 21 آخرين والمشدد 15 سنة لـ6 متهمين والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة.

وبعدها تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.

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