محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء إلى عبدالله سعيد العامري وإخوانه في وفاة المغفور لها والدتهم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

واجب العزاء إلى عبدالله سعيد العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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