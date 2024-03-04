محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء إلى عبدالله سعيد العامري وإخوانه في وفاة المغفور لها والدتهم

محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء إلى عبدالله سعيد العامري وإخوانه في وفاة المغفور لها والدتهم
التاريخ
3/4/2024 9:49:54 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
واجب العزاء إلى عبدالله سعيد العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
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