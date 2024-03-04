42 مرشحا في اليوم الأول من فتح باب الترشيح لانتخابات أمة 2024 بينهم امرأتان

MENAFN - Al-Anbaa) سلطان العبدان-فرحان الشمري

تقدم 42 مرشحا بينهم مرشحتان اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور 40 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحتين.

وتقدم 11 مرشحا في الدائرة الأولى، فيما تقدم 10 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم 9 مرشحين في الدائرة الثالثة من بينهم مرشحتان، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب والوزير السابق عيسى الكندري والنواب السابقون د. حمد المطر وخالد العتيبي، ومهند الساير وعبدالله المضف وفارس العتيبي ود. عبد الكريم الكندري وسعدون حماد وعلي الدقباسي وعبدالوهاب العيسى ومرزوق الخليفة وعمر الطبطبائي وأحمد لاري وماجد المطيري وحمد المدلج.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.