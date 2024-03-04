الملك يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمة.



وأعرب جلالته عن تقديره لدعم المنظمة لعملية تطوير نظام مراقبة الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والذي سيتم إطلاقه في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر "الفاو" للشرق الأدنى، التي بدأت أعمالها في الأردن اليوم، وسيساهم في تصميم وتطوير أنظمة البيانات والاتصالات لمتابعة معلومات الأمن الغذائي في الأردن ودول أخرى.



وأكد جلالة الملك الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة "الفاو"، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحويل الأردن إلى أحد المراكز الإقليمية الرائدة في الأمن الغذائي.



وتناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة، إذ حذر جلالته من تداعيات انعدام الأمن الغذائي جراء الحرب الدائرة، مؤكدا ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك.



وحضر اللقاء سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة "الفاو" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ومندوب الأردن الدائم لدى منظمة "الفاو" السفير قيس أبو دية.