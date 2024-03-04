عيادة SKN التخصصية تفتتح أول فروعها في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
تم تدشين أول مركز متخصص بمشاكل البشرة والشعر والجسم عيادات SKN في الرياض، ويتميز المركز بكوادر طبية مميزة وبخدمات طبية متخصصة.
كما تتميز عيادات SKN بمعالجه مشاكل الشعر بحلول طبيه متقدمة ومشاكل البشرة وعلاج التصبغات وآثار الندبات وحب الشباب، طب الجلديه التجديدي والحقن التجميلي علاج علامات تقدم العمر ، المعالجات بالليزر. لعلاج البشره وازاله الشعر، تقنيات نحت القوام الغير جراحي
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