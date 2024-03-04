Monday, 04 March 2024 05:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صرف المخصصات المالية لطلاب منح أبناء الوسط والشمال يوم الخميس

3/4/2024 8:39:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح أبناء الوسط والشمال الدارسين في كل من الجامعات التالية:


جامعة الحسين بن طلال
جامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)
جامعة الطفيلة التقنية
الجامعة الأردنية / فرع العقبة


حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق السابع من آذار لعام 2024.


MENAFN04032024000208011052ID1107931538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث