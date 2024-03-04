صرف المخصصات المالية لطلاب منح أبناء الوسط والشمال يوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024 للطلبة الحاصلين على منح أبناء الوسط والشمال الدارسين في كل من الجامعات التالية:
جامعة الحسين بن طلال
جامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك + كلية العقبة)
جامعة الطفيلة التقنية
الجامعة الأردنية / فرع العقبة
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق السابع من آذار لعام 2024.
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