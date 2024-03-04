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التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

3/4/2024 8:39:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة العين الإماراتي اليوم في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
ويعاني العالمي من تحديات فنية عديدة قبل المباراة بعدما ضربت الإصابة حارس المرمى وليد عبدالله خلال مواجهة الحزم الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين.
كما يستمر غياب الحارس راغد النجار ويحتاج لأسبوعين من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما تعرض نواف العقيدي للإيقاف على خلفية أزمته مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي.
وبات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا المرشح الأوفر حظًا لحراسة عرين النصر أمام العين، رغم عدم اكتمال جاهزيته بنسبة 100%.
وشهدت الساعات الأخيرة تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا لإصابة مفاجئة واستدعاء السنغالي ساديو ماني لدخول قائمة المباراة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – لابورت – عبدالإله العمري.
وسط الملعب: عبدالله الخيبري – علي الحسن – أوتافيو.
الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.
على الجانب الآخر اطمأن الجهاز الفني للعين، بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، على جاهزية خالد عيسى، حارس المرمى، للمشاركة أمام النصر.
وشارك خالد عيسى، في التدريب الأخير للعين مساء أمس، وظهر بمستوى جيد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة العين وحتا في الجولة ال15 من دوري أدنوك للمحترفين.
وفضل الجهازان الفني والطبي، عدم الدفع بالمهاجم لابا كودجو، لتجنب تفاقم الإصابة، وانتظار اكتمال شفائه وجاهزيته الكاملة قبل الدفع به في مباريات العين المقبلة.
ويتوقع أن يبدأ العين مباراة اليوم بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى
الدفاع: بندر الأحبابي- خالد الهاشمي- كوامي- خالد البوشي
الوسط: أحمد برمان- نادر يحيى- بارك يونج وو- ماتياس بالاسيوس
الهجوم: عمر أتزيلي- سفيان رحيمي

ملاعب

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