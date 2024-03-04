تعميم من التربية لمعلمي ومعلمات تخصصات التعليم المهني - وثيقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً على مديرياتها، يقضي بإمكانية انتقال معلمي تخصصات التعليم المهني إلى المدارس التي تدرس تخصصاتهم على نظام ( BTEC ).
وطلبت الوزارة من المديريات، وفقاً للتعميم الذي وصل "الوكيل الاخباري" تزويد قسم التوظيف في مركز الوزارة بقائمة أسماء المعلمين الراغبين بالانتقال وتخصصاتهم قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/3/2024.
وتالياً قائمة التخصصات :
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