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تعميم من التربية لمعلمي ومعلمات تخصصات التعليم المهني - وثيقة

3/4/2024 8:39:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً على مديرياتها، يقضي بإمكانية انتقال معلمي تخصصات التعليم المهني إلى المدارس التي تدرس تخصصاتهم على نظام ( BTEC ).


وطلبت الوزارة من المديريات، وفقاً للتعميم الذي وصل "الوكيل الاخباري" تزويد قسم التوظيف في مركز الوزارة بقائمة أسماء المعلمين الراغبين بالانتقال وتخصصاتهم قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/3/2024.
وتالياً قائمة التخصصات :







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