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رد حاسم من لياو على عرض باريس سان جيرمان

3/4/2024 8:39:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد الجناح الأيسر الدولي البرتغالي رفاييل لياو، نجم ميلان، بشكل حاسم على العروض الأخيرة التي تلقاها للرحيل عن فريقه الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ربطت عدة تقارير لياو بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، ليكون بديلًا للفرنسي كيليان مبابي، الذي بات على أعتاب ارتداء قميص ريال مدريد.
كما كان هناك العديد من التقارير تربط اللاعب البرتغالي بأندية تشيلسي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد.
وقال لياو في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" وخبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الإثنين: "مستقبلي واضح للغاية، إنه هنا في ميلان".
وأضاف: "أنا مرتبط بعقد حتى 4 أعوام مقبلة، ميلان ساعدني في ظروف صعبة ولن أنسى ذلك، أريد الفوز مرارًا وتكرارًا في ميلان، تركيزي منصب على هذا الأمر".
وكان لياو وقع على عقد جديد مع ميلان مدته 5 مواسم إضافية، سيحصل خلالها على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو مع زيادات طفيفة كل سنة.
ويتضمن عقده الجديد مع الروسونيري شرطًا جزائيًّا بقيمة 175 مليون يورو وفقًا لتقارير إيطالية.
وانتقل لياو من ليل الفرنسي إلى ميلان في 2019، ولعب حتى الآن 196 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 52 هدفًا وقدَّم 44 تمريرة حاسمة.

ملاعب

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