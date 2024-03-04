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مدينة أمريكية على حافة كارثة أمنية في ظل غياب الشرطة

3/4/2024 8:39:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس "على حافة الكارثة" حيث أدى النقص في عدد رجال الشرطة إلى عودة المدينة بمؤشرات الجريمة إلى معدلها قبل أكثر من 15 عاما.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سكان أوستن أعربوا عن غضبهم إزاء النقص في عدد موظفي الشرطة وأوقات الاستجابة الطويل لمكالمات الطوارئ في أعقاب تصويت مجلس المدينة على وقف تمويل القسم في عام 2020.
وكشفت أنه في فبراير الماضي ترك جزء من المدينة بدون ضابط شرطة واحد لبضع ساعات بسبب النقص المستمر.
وقال رئيس جمعية شرطة أوستن مايكل بولوك، إن الانخفاض المطرد في السلامة العامة وضع المدينة على "حافة الكارثة"، محذرا من أن "المجالس والقيادات السابقة عملت بنشاط ضد ضباطنا وإدارتنا، الأمر الذي وضعنا الآن في أزمة توظيف متدهورة".

روسيا اليوم

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