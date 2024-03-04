مدينة أمريكية على حافة كارثة أمنية في ظل غياب الشرطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت صحيفة "نيويورك بوست" إلى مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس "على حافة الكارثة" حيث أدى النقص في عدد رجال الشرطة إلى عودة المدينة بمؤشرات الجريمة إلى معدلها قبل أكثر من 15 عاما.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن سكان أوستن أعربوا عن غضبهم إزاء النقص في عدد موظفي الشرطة وأوقات الاستجابة الطويل لمكالمات الطوارئ في أعقاب تصويت مجلس المدينة على وقف تمويل القسم في عام 2020.
وكشفت أنه في فبراير الماضي ترك جزء من المدينة بدون ضابط شرطة واحد لبضع ساعات بسبب النقص المستمر.
وقال رئيس جمعية شرطة أوستن مايكل بولوك، إن الانخفاض المطرد في السلامة العامة وضع المدينة على "حافة الكارثة"، محذرا من أن "المجالس والقيادات السابقة عملت بنشاط ضد ضباطنا وإدارتنا، الأمر الذي وضعنا الآن في أزمة توظيف متدهورة".
روسيا اليوم
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