رمضان 2024.. أنغام ومحمد رمضان معاً في إعلان

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل النجمان المصريان أنغام ومحمد رمضان تصوير إعلان سيعرض ضمن خريطة إعلانات رمضان 2024.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشد كبير من الجماهير يحيطون بأنغام ومحمد رمضان في شارع المعز بمنطقة الحسين بالقاهرة، أثناء تصويرهما إعلاناً رمضانياً.
ويعد هذا الإعلان الثاني لمحمد رمضان في الموسم الرمضاني الحالي، إذ نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة تجمعه بمحمد رمضان ومحمود العسيلي، مشيراً إلى أنهما يحضران لإعلان معاً.
ويقدم الثنائي لأول مرة معاً دويتو بعنوان "أحلى ساعة".
ويغيب رمضان عن دراما رمضان 2024، بعد تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" لرمضان 2025.
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