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رمضان 2024.. أنغام ومحمد رمضان معاً في إعلان

3/4/2024 8:39:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل النجمان المصريان أنغام ومحمد رمضان تصوير إعلان سيعرض ضمن خريطة إعلانات رمضان 2024.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حشد كبير من الجماهير يحيطون بأنغام ومحمد رمضان في شارع المعز بمنطقة الحسين بالقاهرة، أثناء تصويرهما إعلاناً رمضانياً.


ويعد هذا الإعلان الثاني لمحمد رمضان في الموسم الرمضاني الحالي، إذ نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس صورة تجمعه بمحمد رمضان ومحمود العسيلي، مشيراً إلى أنهما يحضران لإعلان معاً.


ويقدم الثنائي لأول مرة معاً دويتو بعنوان "أحلى ساعة".


ويغيب رمضان عن دراما رمضان 2024، بعد تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" لرمضان 2025.

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