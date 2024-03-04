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أفضل سيارة كهربائية في العالم، هيونداي ايونيك 6 في معارض الوحدة هيونداي الأردن

3/4/2024 8:39:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر سيارة هيونداي ايونيك 6 الكهربائية واحدة من أجمل السيارات الكورية التي وصلت الى السوق الأردنية مؤخراً، وذلك بعد إعلان مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن عن توفرها في معارضها. هذه السيارة هي السيارة الأكثر انسيابية في تاريخ العلامة، وتحظى بمعدلات أداء جيدة وداخلية فاخرة، وحازت السيدان الجديدة على إعجاب النقاد والمستهلكين حول العالم بعد طرحها في نهاية العام الماضي.
أيونيك 6 هي الطراز الثاني في العلامة التجارية أيونيك المخصصة للكهرباء بالكامل من هيونداي، إذ تستفيد استفادة كاملة من بنية النظام الكهربائي العالمي E-GMP المصمم خصيصًا لتوفير إمكانات شحن فائقة السرعة تبلغ 800 فولت لشحن بنسبة 10 إلى 80 في المائة خلال 18 دقيقة فقط ومساحة داخلية واسعة.
تشمل الميزات العديدة في أيونيك 6 تقنية "مركبة للتحميل V2L وأنظمة مساعدة السائق، والاتصال المتقدم مع تحديثات البرامج عبر الهواء OTA، والتي توفر بدورها تجربة رائعة داخل السيارة. تستفيد المقصورة الداخلية الفسيحة والمريحة استفادة كاملة من قاعدة العجلات الطويلة البالغة 2,950 مم لتوفير مجموعة من الميزات التمكينية، مثل الإضاءة المحيطة ثنائية اللون وإضاءة مزامنة السرعة وضبط أداء المركبة الكهربائية وتصميم الصوت النشط الكهربائي e-ASD، تعزيز تجربة التنقل الكهربائي.
وحصدت السيدان الكهربائية الجديدة ثلاث جوائز مرموقة ضمن فعاليات جوائز World Car Awards التي أقيمت العام الماضي، وأبرزها جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2023، حيث تفوقت ايونيك 6 على كيا نيرو وبي ام دبليو X1 في التصفيات النهائية لجائزة أفضل سيارة في العالم. ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ حصدت ايونيك 6 جائزة أفضل تصميم لعام 2023، متفوقة على لاندروفر رنج روفر ولوسيد اير في التصفيات النهائية.
كما حصلت هيونداي ايونيك 6 على جائزة ثالثة وهي أفضل سيارة كهربائية لعام 2023، متفوقة على لوسيد اير وبي ام دبليو i7“الفئة السابعة الكهربائية” في التصفيات النهائية بهذه الفئة، في دلالة على انبهار اللجنة التحكيمية بالسيارة وأدائها وتصميمها.
وبالنسبة لأبرز الجوائز الأخرى، فتشمل جائزة أفضل سيارة فاخرة والتي فازت بها لوسيد اير، متفوقة بذلك على بي ام دبليو الفئة السابعة وجينيسيس G90، وجائزة أفضل سيارة للمدن، والتي فازت بها ستروين 3، وجائزة أفضل سيارة رياضية، والتي فازت بها كيا EV6 GT، متفوقة على تويوتا GR كورولا ونيسان Z في التصفيات النهائية.
ويمكن للمهتمين بمشاهدة أيونيك 6 الجديدة كلياً زيارة معارض هيونداي في شارع المدينة الطبية بجانب من مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت الى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى 8:00 مساءً، ويمكنهم التواصل من خلال الهاتف: 065821320.













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