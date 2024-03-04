العقبة: كلنا الأردن تنظم جلسة توعوية حول آفة المخدرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في مقرها بمحافظة العقبة، مساء أمس الأحد، بالتعاون مع الجمعية العربية للتوعية ضد العقاقير الخطرة والمخدرات، جلسة توعوية حول آفة المخدرات والعقاقير الخطرة، بهدف توعية الشباب والمجتمع المحلي بأضرار ومخاطر هذه الآفة على الصعد الصحية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة 50 ناشطا وفاعلا.



وبين رئيس الجمعية الدكتور عبد الله عويدات، أهداف ورسالة الجمعية والجهود التي تقوم بها، داعياً إلى ضرورة تماسك الأسرة والمجتمع لمكافحة آفة المخدرات التي باتت تؤرق المجتمع وتهدد البنية الاجتماعية وتنذر بمخاطر مستقبلية كبيرة على الوطن.



وأضاف أن هذه الظاهرة مدعاة للقلق وانتشارها كظاهرة موجودة يجعل من الممكن مكافحتها والتصدي لها، كما لفت إلى الأسباب الاجتماعية والمشاكل الأسرية التي تنجم عن تعاطي المخدرات، مؤكدا أن ثمة جرائم اجتماعية تتصل أسبابها بالمخدرات مثل، حوادث السير وجرائم القتل والانتحار وهي ظواهر مستجدة على مجتمعنا.



وأشار العقيد المتقاعد فواز المساعيد، إلى دور الجمعية في التوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات ودور الأهالي في الوقاية والرقابة من هذه الآفة الخطرة وعلاقة الجمعية مع مختلف القطاعات، بهدف نشر التوعية والتثقيف من هذه الآفة، منوها إلى الأضرار البليغة التي تحدثها في المجتمع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني.



وعرض أمين سر الجمعية والباحث في مجال الشباب الدكتور محمود السرحان، إلى أضرار المخدرات والعقاقير على المتعاطين وعواقبها الصحية الخطيرة والمشاكل النفسية والجسدية والصحية المصاحبة لها.



وأكد أن مشكلة المخدرات تشكل خطرا يداهم الشباب ويجب على الجميع كمؤسسات حكومية ومجتمع مدني القيام بالدور المناط بها، من خلال التوعية وخلق القيادات الشابة المؤثرة التي من شأنها الإسهام في نبذ ظاهرة التعاطي الدخيلة على مجتمعنا والمؤدية إلى انتشار العنف بجميع أشكاله.



وقال عضو الجمعية أحمد العجلوني، إن هذه الجلسة تأتي في إطار خطة عمل مشتركة مع الهيئة لتعزيز التوعية والتثقيف لدى الشباب ضمن سلسلة حواريات هادفة في مختلف المحافظات، للوقوف صفا واحدا لمكافحة آفة المخدرات وآثارها السلبية.



وشدد على أهمية وجود برامج تناسب احتياجات الشباب واستغلال أوقات فراغهم بشكل إيجابي، ما يحقق لهم أعلى مستويات الأمان والطمأنينة، حتى لا يصبحوا عرضة لتعاطي العقاقير المخدرة التي يسوغ لهم تجارها أنها أداة نحو الخروج من واقعهم وتحقيق ذاتهم.



وأكد منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، أن هذه الجلسة تأتي ضمن حرص الهيئة على توعية الشباب والمجتمع المحلي، وبين أن هذه الآفة تجعل الشباب فريسة سهلة أمام براثن العنف والجريمة والتطرف بمختلف أشكاله، وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تمكين الشباب وتأهيلهم وإشراكهم في جميع القضايا المجتمعية والوطنية، وتعمل على خلق مساحات بهدف دمجهم في حل التحديات التي تواجههم ومنها آفة المخدرات.