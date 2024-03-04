شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي بحي الزيتون جنوب غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.
وكانت مصادر طبية فلسطينية اكدت استشهاد 17 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزلين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال قال مراسل الجزيرة إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.
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