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سوريا.. إحباط تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون في محافظة حلب

3/4/2024 8:39:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجهات المختصة ضبطت في محافظة حلب شمال غربي البلاد كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر.
وكشفت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم الاثنين أن الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاغون تزن 470 كيلوغرام وتبلغ (مليونين وثمانمئة وعشرين ألف حبة) مشيرة إلى أن مصدرها دولة مجاورة، وكانت مخبأة ضمن مستودعين في مدينة حلب.


وأعلنت الوزارة "إلقاء القبض على المتورطين وسيتم تقديمهم للقضاء المختص".


وكانت الجهات المختصة بريف حمص الشرقي أعلنت في شهر فبراير الماضي عن إحباط ومصادرة شحنة كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت معدة من قبل تنظيمات إرهابية لنقلها عبر البادية السورية لخارج الحدود.

RT

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